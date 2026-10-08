Kiakadtak az oroszok: ha a NATO ezt meglépi, ugrunk egyet az eszkalációs létrán

Oroszország eszakalációnak tekinti azt, ha még több NATO-katona települ Litvániába - jelentette ki ma az orosz külügyminisztérium.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön kijelentette, hogy

Moszkva feszültségkeltő lépésként értékelné, ha újabb NATO-csapatokat, köztük amerikai egységeket vezényelnének a balti térségbe.

Az orosz álláspont szerint az ilyen intézkedések "eszkalációt jelentenek."

A nyilatkozat előzménye, hogy Mindaugas Šinkevičius litván miniszterelnök kedden arról beszélt, hogy Litvánia hajlandó vállalni egy állandó amerikai katonai bázis kiépítésének költségeit, amennyiben Washington beleegyezik a csapataik állomásoztatásába.

Az orosz külügyminisztérium nem közölte, hogy pontosan milyen következményei lesznek a NATO csapatmozgásoknak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images