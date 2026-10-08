Kiderült, ki kapta az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László után

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia Anne Carson kanadai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat.

Az indoklás szerint az 1950-ben született Carson a díjat „merész és invenciózus életművéért” kapta,

amely a klasszikus hagyományokkal folytatott játékos párbeszéd révén új formákat teremtett a kortárs irodalom számára.

Anne Carson Torontóban született 1950. június 21-én, és klasszika-filológusként végzett. Költői munkássága mellett ógörögből fordít klasszikus szerzőket, így Aiszkhüloszt, Szophoklészt, Euripidészt és Szapphót.

Irodalmi munkásságának szinte teljes egészében a filológus szavak iránti megszállottsága és a költő új jelentések iránti vágya közötti metszéspont áll a középpontjában. Ő maga a szavak etimológiáját jelölte meg minden munkája kiindulópontjaként

– olvasható a Nobel-díj hivatalos oldalára feltöltött életrajzában.

Magyarul a Vörös önéletrajza című műve olvasható, egy verseny regény, amely újragondolása Gérüón és Héraklész mitológiai történetének.

Tavaly az irodalmi Nobel-díj nyertese Krasznahorkai László volt, Kertész Imre után a második magyar, aki megkapta az elismerést.

Címlapkép: Anne Carson (középen) 2018-ban. Forrás: Craig Barritt/Getty Images for The Shed