Kiderült, miért nem lázadt még fel az iráni lakosság: részletes jelentés rántotta le a leplet az iszlamista rezsimről

Irán biztonsági erői összehangoltan üldözik a januári tüntetések résztvevőit, sorra végzik ki a zavargásokon megjelenő állampolgárokat, még külföldön is utolérik azokat, akik elmenekültek a megtorlás elől. A teheráni rezsim próbál példát statuálni azokból, akik ellenszegülnek a központi hatalom akaratának, félelemmel és a megtorlás állandó veszélyével tartják kordában a lakosságot – derül ki a Reuters több mint 75 jogvédővel, ügyvéddel és iráni állampolgárral készített interjúsorozatából.

Tavaly december végén az iráni valuta történelmi mélypontra zuhant, ami a teheráni nagybazár kereskedőit sztrájkra, majd országszerte emberek tízezrei vonultak az utcára. Az Iszlám Forradalmi Gárda, a rendőrség és a Baszídzs milícia fegyverrel lépett fel a tömeg ellen. Az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRANA) szerint

több mint kétszáz városban összesen 6488 tüntető halt meg, és közel 26 ezren sebesültek meg.

Az internetet és a mobilhálózatokat január 8-án lekapcsolták, majd a február végi amerikai–izraeli légicsapások után egészen május végéig fenntartották az információs zárlatot.

A megtorlás mértéke az 1988-as tömeges politikai kivégzések óta példátlan.

Legalább 34 januári tüntetőt végeztek ki, szemben a 2022-es "Nő, élet, szabadság" mozgalom utáni négy év alatt kivégzett 15 személlyel. Az Iran Human Rights jogvédő szervezet szerint az idén szeptemberig bejelentett több mint 560 halálos ítéletből a politikai foglyok aránya meghaladja a tíz százalékot, míg korábban ez mindössze három-öt százalék volt. Az utóbbi tíz napban öt embert végeztek ki, ami a kivégzések felgyorsulására utal.

Az iszfaháni Alikhani téri tüntetéshez kapcsolódó perben egyetlen zárt tárgyaláson 12 vádlottra szabtak ki halálos ítéletet anélkül, hogy az egyéni felelősséget tisztázták volna – állapította meg egy ENSZ-szakértői testület júliusi jelentésében. Hét vádlott már nem él, kettőt július végén nyilvánosan, egy narancssárga darura akasztva végeztek ki a téren.

Az állami média a kivégzéseket rendszeresen kikényszerített vallomásokkal, tárgyalótermi felvételekkel és infografikákkal kísérve mutatja be;

az igazságszolgáltatás médiaorgánuma és az állami televízió szoros együttműködésben hozza nyilvánosságra az ügyeket. Jogvédők szerint a bíróságok az idén elfogadott új kémtörvényre hivatkozva felgyorsították az eljárásokat, a fellebbezési határidőt pedig a felére csökkentették.

A megtorlás nem áll meg az iráni határoknál.

Törökországban, Örményországban és Grúziában élő iráni emigránsokkal készített interjúk szerint Teherán a családtagok megfélemlítésével, az útlevelek érvénytelenítésével és a konzuli szolgáltatások megtagadásával igyekszik elnémítani a külföldi ellenzéki hangokat. Egy isztambuli iráni diáklány esetében a hírszerzés nyolcórás ultimátumot adott az apának, hogy töröltesse lánya Instagram-bejegyzéseit, különben letartóztatják az anyját. Később egy 500 oldalas aktát mutattak meg az apának, és a család vagyonának elkobzásával fenyegetőztek. Az iráni igazságszolgáltatás szóvivője júniusban hivatalosan is megerősítette, hogy "az ellenséggel összeköttetésben álló" személyek százainak vagyontárgyait azonosították és foglalták le.

Jereván és Tbiliszi különösen kiszolgáltatott helyszínné vált. Az örmény fővárosban a biztonsági szolgálat májusban figyelmeztette az iráni követség előtt rendszeresen tüntető csoport tagjait, hogy a hatóságoknak hiteles információik vannak a fenyegetettségükről, mivel emberrablásra és merényletre utaló jelzéseket kaptak.

A Reuters riportja alapján egyértelműen megállapítható, hogy az iráni vezetés az év eleje óta jelentősen fokozta a lakosság elnyomását, megfélemlítését, az ellenszegülők megtorlását, ez

pedig egész biztosan összefüggésben van az év elején indult amerikai-izraeli támadással, melynek célja, hogy fellázítsák az iráni lakosságot a teheráni rezsim ellen.

Teherán alighanem példát akar statuálni a januári tüntetőkből annak érdekében, hogy mások se merjenek ellenszegülni az iszlamista vezetés akaratának most, hogy az állam állandó gazdasági és katonai nyomás alatt van ellenségei részéről.

Forrás: Reuters

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