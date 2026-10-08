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Kitört a botrány a meztelen Trump-szobor miatt: Robert Fico azonnali lépést követel az Európai Parlamenttől
Globál

Kitört a botrány a meztelen Trump-szobor miatt: Robert Fico azonnali lépést követel az Európai Parlamenttől

Portfolio
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Robert Fico szlovák miniszterelnök X-oldalán arra szólította fel az Európai Parlament elnökét, távolítsák el az ott kedden felállított, Donald Trump amerikai elnököt meztelenül mutató és kigúnyoló szobrot – írja a Politico.

Donald Trump szobra az Európai Parlamentben az egész Európai Unió hanyatlásának jele

– írta X-oldalán Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök kifejezte, hogy ugyan korántsem ért egyet Donald Trump minden politikai húzásával,

de egy olyan időszakban, amikor a párbeszédre és a kölcsönös tiszteletre van szükség, partnereink megsértése hivatalos keretek között azt bizonyítja, hogy egyáltalán nem értjük meg a korunkat.

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Fico szerint az Európai Unió vezetése nem engedte volna meg, hogy hasonló szobrot állítsanak ki a francia elnökről vagy a német kancellárról, ezért felszólította az Európai Parlament elnökét, távolítsák el a szobrot a strasbourgi épületből.

„A narancssárga járvány” című szobor a dán szobrász, Jens Galschiøt alkotása.

A 2,6 méter magas alkotás egy meztelen, aranyfóliával borított Trumpot ábrázol, aki egy sovány férfi vállán ül, kezében egy golfütőt és az igazságosság mérlegét tartva. A táblán ez áll: „Egy férfi hátán ülök. Ő a terhem alatt süllyed.”

Az alkotó elmondta, hogy a mű célja az volt, hogy szembeszálljon Trump politikájával, és vitát indítson arról, hogy az amerikai elnök hogyan „teszi tönkre a világ egyetlen esélyét az éghajlati katasztrófa megakadályozására”.

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images

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