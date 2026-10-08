Kitört a botrány a meztelen Trump-szobor miatt: Robert Fico azonnali lépést követel az Európai Parlamenttől

Donald Trump szobra az Európai Parlamentben az egész Európai Unió hanyatlásának jele

– írta X-oldalán Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök kifejezte, hogy ugyan korántsem ért egyet Donald Trump minden politikai húzásával,

de egy olyan időszakban, amikor a párbeszédre és a kölcsönös tiszteletre van szükség, partnereink megsértése hivatalos keretek között azt bizonyítja, hogy egyáltalán nem értjük meg a korunkat.

Fico szerint az Európai Unió vezetése nem engedte volna meg, hogy hasonló szobrot állítsanak ki a francia elnökről vagy a német kancellárról, ezért felszólította az Európai Parlament elnökét, távolítsák el a szobrot a strasbourgi épületből.

A STATUE OF DONALD TRUMP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IS A SIGN OF THE DECLINE OF THE ENTIRE EUROPEAN UNION The mocking statue of US President Donald Trump displayed on the premises of the European Parliament is a sign of the decline of the entire EU. I do not agree with all of the American president’s policies, not by a long shot. But at a time that calls for dialogue and mutual respect, insulting our partners on official premises demonstrates a profound failure to understand the times we live in. It is sad that the leadership of the European Parliament, in its blindness, can no longer distinguish between the legitimate right to hold a different opinion and the actions of spiritually bankrupt individuals, adventurers and lunatics. Would the leadership of the European Parliament agree to the display of mocking depictions of the French president or the German federal chancellor? Since the answer to this question is perfectly obvious, I expect the President of the European Parliament to immediately remove the offensive depiction of the American president from the premises of the European Parliament. — Robert Fico (@RobertFicoSVK) October 8, 2026

„A narancssárga járvány” című szobor a dán szobrász, Jens Galschiøt alkotása.

A 2,6 méter magas alkotás egy meztelen, aranyfóliával borított Trumpot ábrázol, aki egy sovány férfi vállán ül, kezében egy golfütőt és az igazságosság mérlegét tartva. A táblán ez áll: „Egy férfi hátán ülök. Ő a terhem alatt süllyed.”

Az alkotó elmondta, hogy a mű célja az volt, hogy szembeszálljon Trump politikájával, és vitát indítson arról, hogy az amerikai elnök hogyan „teszi tönkre a világ egyetlen esélyét az éghajlati katasztrófa megakadályozására”.

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