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Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Globál

Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Portfolio
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Sorra jelennek meg baljós jelentések az európai államoktól: Németország után a dán hírszerzés is növekvő orosz hibrid hadviselésre figyelmeztet, a Moszkvával egyébként jó kapcsolatot ápoló Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig üzemagyaghiányra. A harctereken továbbra is a drónháború dominál, Ukrán jelentések szerint most a Yandex orosz IT vállalat adatközpontját sikerült kilőni. Donald Trump amerikai elnök ismét megszólalt az orosz pestiskutató retélyes halála ügyében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen142 drónt indított, ebből a légvédelem 126-ot fogott el.

(Telegram)

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Veszélyes közelségbe került a háború: drasztikus lépésre kényszerült Ukrajna szomszédja

Moldova védőépítmények létesítését tervezi az ukrán határ mentén fekvő átkelőknél, ahol a határőrök és a környéken tartózkodók fedezékbe húzódhatnak a drónbecsapódások idején – jelentette be Daniella Misail-Nichitin moldovai belügyminiszterre hivatkozva a Kyiv Independent.

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Veszélyes közelségbe került a háború: drasztikus lépésre kényszerült Ukrajna szomszédja
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Készül a háború utáni nagy alku? Trump különmegbízottja és az oroszok már az Északi Áramlat gázvezeték sorsáról egyeztetnek

Magas rangú orosz és amerikai tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy amerikai befektetőt vonnának be a Nord Stream (Északi Áramlat) gázvezetékekbe, amelyek az ukrajnai háború előtt orosz gázt szállítottak Németországba - jelentette a Reuters öt, az egyeztetéseket ismerő forrásra hivatkozva csütörtökön.

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Készül a háború utáni nagy alku? Trump különmegbízottja és az oroszok már az Északi Áramlat gázvezeték sorsáról egyeztetnek
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Zaporizzsjai előretörésről számoltak be az oroszok

Elfoglalta a Zaporizzsja megyei Holubkove ukrán települést az orosz hadsereg - közölte kedden a moszkvai védelmi tárca. Érdemes megjegyezni, hogy semelyik jelentés szerint nem járnak egyébként az oroszok még a település közelében sem, a legközelebbi orosz csapatok is nagyjából 15 km-re állomásoznak a falutól.

(MTI)

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Megszólalt az amerikai elnök a titokzatos oroszországi haláleset után, azonnali válaszokat várnak

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestiskutató intézet munkatársának tisztázatlan halála.

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Megszólalt az amerikai elnök a titokzatos oroszországi haláleset után, azonnali válaszokat várnak
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Hatalmas csapás érte az orosz techóriást: drónok találták el a Yandex legfontosabb központját

Dróncsapás érte a Yandex legnagyobb oroszországi adatközpontját a Rjazanyi területen található Szaszovo városában, ami fennakadásokat okozott a vállalat felhőszolgáltatásaiban - írta a Kyiv Independent.

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Hatalmas csapás érte az orosz techóriást: drónok találták el a Yandex legfontosabb központját
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Kongatják a vészharangot Európában, levegőbe repült az oroszok adatközpontja - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Sorra jelennek meg baljós jelentések az európai államoktól: Németország után a dán hírszerzés is növekvő orosz hibrid hadviselésre figyelmeztet, a Moszkvával egyébként jó kapcsolatot ápoló Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig üzemagyaghiányra. A harctereken továbbra is a drónháború dominál, Ukrán jelentések szerint most a Yandex orosz IT vállalat adatközpontját sikerült kilőni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

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