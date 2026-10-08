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Különleges segítség érkezik Ukrajnába: nem rakétákat kapnak, mégis ez mentheti meg a légvédelmet
Globál

Különleges segítség érkezik Ukrajnába: nem rakétákat kapnak, mégis ez mentheti meg a légvédelmet

Portfolio
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Az Egyesült Államok Védelmi Logisztikai Ügynöksége (DLA) október 6-án beszerzési eljárást indított azzal a céllal, hogy Ukrajna a saját karbantartói hálózatában javíthassa a Patriot légvédelmi rendszerek meghibásodott alkatrészeit. A szükséges speciális tesztberendezéseket közvetlenül a Raytheon szállítaná - számolt be az Army Recognition.

A beszerzés nem újabb Patriot indítóállásokat vagy rakétákat tartalmaz, hanem kizárólag úgynevezett depószintű tesztberendezéseket (Depot Test Equipment, DTE),

amelyekkel a rendszer radarjának, tápegységeinek és hűtőberendezéseinek hibás komponenseit lehet helyben diagnosztizálni és javítani.

Az intézkedés lényege, hogy a sérült vagy meghibásodott egységeket ne kelljen külföldre szállítani a mélyrehatóbb javításokra. Ez jelentősen lerövidíti az alkatrészek átfutási idejét, és növeli a hadrendben álló ütegek bevethető tartalékegységeinek számát.

A csomag több speciális diagnosztikai állomást tartalmaz. A GETS-1000 jelű rendszer számítógép-vezérelt tesztprogramokkal, adapterekkel és programozható interfészegységgel vizsgálja az áramköri kártyákat, a mikrohullámú egységeket és a tápegységeket. A PAT244M/PAT244+ berendezés a radar adóelektronikáját, a PAT24X a nagyfeszültségű tápegységeket teszteli, míg a CLET/TPU eszközök a radar adójának hűtőrendszerét ellenőrzik. A csomagban emellett az olajfeldolgozási képességet biztosító PAT243, CDU-tesztelők, RTACS-vezetékfolytonossági vizsgálóeszközök és PAO-processzorok is szerepelnek.

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A beszerzésre a Raytheon mellett más gyártók is pályázhatnak, amennyiben október 9-ig igazolják alkalmasságukat, a DLA azonban jelenleg a Raytheont tekinti az egyetlen minősített beszállítónak. A megállapodás emellett ötéves alkatrész-utánpótlást, telepítési támogatást, képzést és referencia-berendezéseket is magában foglal.

Az intézkedés a Patriot rendszerek fenntarthatóságát célozza. Míg más védelmi szerződések az elfogórakéták hosszú távú gyártókapacitásának bővítésére összpontosítanak, ez a program közvetlenül a javítási átbocsátóképességet növeli, lehetővé téve, hogy Ukrajna hatékonyabban tartsa hadrafogható állapotban a meglévő eszközeit.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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