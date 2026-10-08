Lezárták a nyomozást a Lengyelországra törő drónok esetében, nyilvánosságra hozták az eredményét

A lublini kerületi ügyészség szóvivője, Marcin Kozak a Rzeczpospolita című napilapnak nyilatkozva közölte, hogy az eljárást a bűncselekmény – a lengyel légtér megsértése és az ezzel járó közbiztonsági fenyegetés – közvetlen elkövetőinek azonosítása hiányában szüntették meg. Az ügy iratanyagának nagy része, beleértve a megszüntetés indoklását, a repülési útvonalakat, valamint az egyes eszközök irányítási módjára vonatkozó adatokat, továbbra is titkos minősítésű.

Lengyelország légterébe még 2025. szeptember 10-én, a hajnali órákban több mint harminc pilóta nélküli légi jármű, azaz drón hatolt be, amelyek roncsait és ép példányait összesen 27 településen találták meg.

A drónok egy részét orosz gyártmányú, Gerbera típusú eszközként azonosították.

A feltételezett útvonalaik alapján legalább öt drón a rzeszów-jasionkai repülőtér irányába tarthatott, amely az Ukrajnának nyújtott nyugati katonai segélyszállítmányok egyik kulcsfontosságú logisztikai csomópontja.

A nyomozás egyik legfontosabb megállapítása szerint az orosz drónok egy részében lengyel mobilszolgáltatók SIM-kártyáit találták meg. Az ügyészség nem hozta nyilvánosságra, hogyan kerültek a kártyák a szerkezetekbe, ez az információ szintén titkos maradt. A SIM-kártyák használata elvileg lehetővé teszi, hogy a drónok a polgári mobilhálózatokon keresztül továbbítsanak telemetriai és navigációs adatokat. Korábban az InformNapalm elemzői már rámutattak arra, hogy az orosz drónkezelők a fehérorosz polgári mobilhálózatot is igénybe vették, többek között a

Lengyelország felé vezető repülési útvonalak tesztelésére.

Az ügyészség külön vizsgálta a lengyel katonák eljárását is a drónok elfogása során, és arra a következtetésre jutott, hogy a katonák jogszerűen, hatáskörükön belül jártak el, amikor tüzet nyitottak a légi célpontokra. Szintén külön eljárás indult a Wyryki-Wola településen történt incidens ügyében, ahol az elfogási művelet során a lengyel légierő egyik rakétája véletlenül egy lakóházba csapódott. Ezt a vizsgálatot 2026. szeptember 10-én zárták le.

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