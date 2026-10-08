Meglepődtek az elemzők: olyat művelt a páncélosaival Oroszország, amire egyáltalán nem számítottak

A nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó elemzők közzétett adatai szerint az orosz hadiipar évente mintegy 360 darabos ütemben képes a raktározott T-72A harckocsikat T-72B3M szintre felújítani.
Ez közel kétszerese a korábban feltételezett évi 200 darabos kapacitásnak,
ami lényegesen módosítja a meglévő készletekre vonatkozó számításokat, hiszen a korábban becsült négyéves utánpótlással számoló tartalékok így jóval hamarabb kimerülhetnek.
@Jonpy99 @WillKnowler A big increase in T-72B3/M numbers comes from the fact that 360 T-72A will have been modernized this year to B3M status. In September, we saw one of them with the marking "275", which means the production rate is about 30 per month. https://t.co/fRaSkCi6zx— Shells and Steel (@shellsandsteel) October 3, 2026
A T-72A harckocsik T-72B3M szintre történő modernizálása a tűzvezető rendszer korszerűsítését, a Relikt reaktív páncélzat felszerelését, valamint egy 1130 lóerős V-92S2F motor beépítését foglalja magában.
A T-80UE-1 típus esetében az orosz hadiipar sajátos megoldáshoz folyamodott, amely során a T-80UD harckocsikból származó tornyokat kombinálják a korábban megsérült, majd helyreállított T-80B vagy T-80U alvázakkal. Így gyakorlatilag különböző típusok komponenseiből állítanak össze "új" járműveket. A T-80UE-1 eredetileg egy 2000-es évekbeli fejlesztés volt, amellyel a T-80BV-t kívánták modernizálni a T-80UD tornyának, az 1A45 tűzvezető rendszernek és a 9K119 Refleksz irányított rakétarendszernek a felhasználásával. Annak idején a típus túl drágának bizonyult, ezért mindössze néhány tucat készült belőle. Jelenleg nem áll rendelkezésre megbízható adat arról, hogy ezzel a módszerrel évente hány darabot képesek előállítani.
Továbbra is nyitott kérdés marad, hogy Oroszország az összes rendelkezésre álló T-72A-t hagyományos harckocsiként újítja-e fel, vagy egy részükből a TSzRK Sturm páncélos robotrendszer részeként legénység nélküli harckocsikat alakítanak ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Belenyúl a kormány az élsportolók zsebébe: hatalmas pénzektől eshetnek el a legnagyobb sztárok
A Ferencváros kifejezetten borúlátó a jövőre nézve.
Lezárták a nyomozást a Lengyelországra törő drónok esetében, nyilvánosságra hozták az eredményét
Fogalmuk sincs, ki indíthatta az orosz drónokat Oroszországból.
Kiderült, miről lesz szó a következő uniós csúcson
Kiemelt téma lesz az EU 2028-2034-es időszakra szóló többéves pénzügyi kerete.
Szociális dolgozók: hiába ígért 25%-os béremelést a Tisza, nincs előrelépés
Ott tartanak már a szakszervezetek, hogy ki fog ürülni az ágazat.
Elképesztő fényképek: görögdinnye nőtt a Balaton medrében, borzasztó állapotban a magyar tenger
Centikre a valaha mért legkisebb vízállástól.
Bejelentette Donald Trump, meddig nem fogja megtámadni újra Teheránt
Utána viszont jöhet a pusztító csapás.
Megegyezett a magyar állam a milliós büntetésekkel sújtott képviselőkkel - Már a bírósági ügyet is lezárták
Kövér László gigabírságait vonta vissza Forsthoffer Ágnes.
Méregdrágák lettek a lakáshitelek Amerikában, a magyarokat irigyelhetik az ottani lakásvásárlók
Legalábbis a hitelfelvétel költségei szempontjából.
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Így érinti a pénzügyeidet az új 2,5 százalékos inflációs cél
Húsz év után először nyúlt az inflációs célhoz a Magyar Nemzeti Bank, így 2028-tól a korábbi 3 százalék helyett 2,5 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak. A pénztárcánk szempontj
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!