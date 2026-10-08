Meglepődtek az elemzők: olyat művelt a páncélosaival Oroszország, amire egyáltalán nem számítottak

A nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó elemzők közzétett adatai szerint az orosz hadiipar évente mintegy 360 darabos ütemben képes a raktározott T-72A harckocsikat T-72B3M szintre felújítani.

Ez közel kétszerese a korábban feltételezett évi 200 darabos kapacitásnak,

ami lényegesen módosítja a meglévő készletekre vonatkozó számításokat, hiszen a korábban becsült négyéves utánpótlással számoló tartalékok így jóval hamarabb kimerülhetnek.

A T-72A harckocsik T-72B3M szintre történő modernizálása a tűzvezető rendszer korszerűsítését, a Relikt reaktív páncélzat felszerelését, valamint egy 1130 lóerős V-92S2F motor beépítését foglalja magában.

A T-80UE-1 típus esetében az orosz hadiipar sajátos megoldáshoz folyamodott, amely során a T-80UD harckocsikból származó tornyokat kombinálják a korábban megsérült, majd helyreállított T-80B vagy T-80U alvázakkal. Így gyakorlatilag különböző típusok komponenseiből állítanak össze "új" járműveket. A T-80UE-1 eredetileg egy 2000-es évekbeli fejlesztés volt, amellyel a T-80BV-t kívánták modernizálni a T-80UD tornyának, az 1A45 tűzvezető rendszernek és a 9K119 Refleksz irányított rakétarendszernek a felhasználásával. Annak idején a típus túl drágának bizonyult, ezért mindössze néhány tucat készült belőle. Jelenleg nem áll rendelkezésre megbízható adat arról, hogy ezzel a módszerrel évente hány darabot képesek előállítani.

Továbbra is nyitott kérdés marad, hogy Oroszország az összes rendelkezésre álló T-72A-t hagyományos harckocsiként újítja-e fel, vagy egy részükből a TSzRK Sturm páncélos robotrendszer részeként legénység nélküli harckocsikat alakítanak ki.

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