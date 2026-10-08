Megnevezte Amerika legújabb ellenségét Donald Trump: egyetlen szó miatt üzent hadat saját állampolgárainak

Lehet-e fokozni a tényt, hogy Donald Trump kitalálta a saját szavát, a szuperintelligenciát a mesterséges intelligenciára? Persze, hogy lehet, az Amerikai Egyesült Államok elnöke ugyanis Truth Social fiókján jelentette be: aki nem az általa használt jelzőt alkalmazza, azt az ország ellenségének tekinti.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A Fehér Ház mindenkit, aki a „mesterséges intelligencia” kifejezést használja – szemben a széles körben elfogadott, új és pontosabb „szuperintelligencia” kifejezéssel –, ELLENSÉGNEK tekinti!

- írja legújabb posztjában Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump az országot körveveő tavak és tengerek átnevezgetése után nagy lendülettel repült rá az AI/MI elnevezés témájára is. Az amerikai elnök szeptember végén már utasitást adott arra, hogy az "elavult" kifejezést törölni kell a szövetségi intézmények és hivatalos dokumentumok nyelvhasználatából, helyette pedig az általa kitalált "szuperintelligenciát" kell alkalmazni. Az elnök szerint a „mesterséges” szó hamisnak és pontatlannak tünteti fel a technológiát, míg az új elnevezés jobban tükrözi annak rendkívüli erejét.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 19. Hatalmas bejelentést tett Donald Trump a mesterséges intelligencia jövőjéről

Ezzel alapvetően két probléma van: az egyik, fontosabb, hogy a technológiai szektorban a fogalom foglalt, hiszen ehhez társítják az ASI-t, amely egy olyan hipotetikus jövőbeli szintet jelöl, amely messze meghaladja az emberi agy kapacitását. A mai nyelvi modellek még az AGI-szintjét sem teljesen érik el. A másik probléma, hogy a Trump féle rövidítés nemzetközi szinten is foglalt, mivel a Super Intelligence megfelelője az SI. Az pedig Système International d’Unités, azaz a nemzetközi mértékegységrendszer rövidítése (is).

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images