21°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megnevezte Amerika legújabb ellenségét Donald Trump: egyetlen szó miatt üzent hadat saját állampolgárainak
Globál

Megnevezte Amerika legújabb ellenségét Donald Trump: egyetlen szó miatt üzent hadat saját állampolgárainak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Lehet-e fokozni a tényt, hogy Donald Trump kitalálta a saját szavát, a szuperintelligenciát a mesterséges intelligenciára? Persze, hogy lehet, az Amerikai Egyesült Államok elnöke ugyanis Truth Social fiókján jelentette be: aki nem az általa használt jelzőt alkalmazza, azt az ország ellenségének tekinti.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Fehér Ház mindenkit, aki a „mesterséges intelligencia” kifejezést használja – szemben a széles körben elfogadott, új és pontosabb „szuperintelligencia” kifejezéssel –, ELLENSÉGNEK tekinti!

- írja legújabb posztjában Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump az országot körveveő tavak és tengerek átnevezgetése után nagy lendülettel repült rá az AI/MI elnevezés témájára is. Az amerikai elnök szeptember végén már utasitást adott arra, hogy az "elavult" kifejezést törölni kell a szövetségi intézmények és hivatalos dokumentumok nyelvhasználatából, helyette pedig az általa kitalált "szuperintelligenciát" kell alkalmazni. Az elnök szerint a „mesterséges” szó hamisnak és pontatlannak tünteti fel a technológiát, míg az új elnevezés jobban tükrözi annak rendkívüli erejét.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas bejelentést tett Donald Trump a mesterséges intelligencia jövőjéről

Ezzel alapvetően két probléma van: az egyik, fontosabb, hogy a technológiai szektorban a fogalom foglalt, hiszen ehhez társítják az ASI-t, amely egy olyan hipotetikus jövőbeli szintet jelöl, amely messze meghaladja az emberi agy kapacitását. A mai nyelvi modellek még az AGI-szintjét sem teljesen érik el. A másik probléma, hogy a Trump féle rövidítés nemzetközi szinten is foglalt, mivel a Super Intelligence megfelelője az SI. Az pedig Système International d’Unités, azaz a nemzetközi mértékegységrendszer rövidítése (is).

Még több Globál

Bejelentette Donald Trump, meddig nem fogja megtámadni újra Teheránt

Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Súlyos csapást mértek Oroszország kritikus létesítményére, azonnal kitört a pánik a városban

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült: fontosabb az amerikaiaknak a munkahelyek védelme, mint az AI-verseny

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Energy Investment Forum 2026

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Esnek a részvények Amerikában, drágul az olaj
Egyre súlyosabb a háború: atomhatalom szállt be a harcokba - Támadásba lendültek a vadászgépek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility