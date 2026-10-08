Megszólalt az amerikai elnök a titokzatos oroszországi haláleset után, azonnali válaszokat várnak

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestiskutató intézet munkatársának tisztázatlan halála.

Az elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta, hogy az amerikai fél további információkat vár az esetről. Hozzátette: Oroszország kevés tájékoztatást ad, ugyanakkor azt közölte, hogy ellenőrzése alatt tartja a helyzetet.

Az irkutszki pestiskutató intézet 28 éves munkatársa október 2-án halt meg.

Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta,

és a vizsgálatok nem mutatták ki azokat a kórokozókat, amelyekkel munkája során kapcsolatba került. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) további információkat kért Moszkvától a halál pontos okának tisztázására.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) rendkívül alacsonynak tartja az Egyesült Államokat fenyegető kockázatot. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély, ugyanakkor Irkutszk városát az eset után sürgősen karantén alá helyezték.

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