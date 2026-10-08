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Motahári: Trump most hatalmas blöfföt dobott be - Ezt a háborút Irán fogja megnyerni
Globál

Motahári: Trump most hatalmas blöfföt dobott be - Ezt a háborút Irán fogja megnyerni

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Donald Trump elnök csak blöfföl az Irán elleni támadások újbóli megindításával, az Egyesült Államoknak nincs meg a kellő akarata egy átfogó háború folytatásához – idézi Ali Motahári iráni parlamenti képviselőt az IRNA.

Az iráni nép dicsőségnek veszi a mártírhalált, mindegy, mennyi mártírunk lesz, az ország állni fog”

– mondta az iráni politikus az iráni portálhoz.

Hozzátette: ehhez képest az ellenség nagyon nehezen viseli el a háborús veszteségeket, az elesett katonák mindig széleskörű tüntetésekhez vezetnek az Egyesült Államokban.

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– foglalja össze gondolatait a teheráni vezető.

Arra is kitért, hogy szerinte a háború elkerülhetetlenül úgy ér majd véget, hogy Trump teljesíti majd Irán követeléseit.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

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