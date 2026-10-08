Nagy változás jöhet Amerikában: itt a mesterterv, amivel sarokba szorítanák Trumpot

A New York-i politikus újságíróknak nyilatkozva kijelentette,

rendkívül biztos abban, hogy a 435 fős alsóházban a demokraták megszerzik a többséghez szükséges 218 mandátumot.

A pártnak ehhez mindössze három mandátum kellene megfordítania, amivel Jeffries válhat az Egyesült Államok első fekete házelnökévé. Bár a jelenlegi házelnök, a republikánus Mike Johnson is a többség megtartására számít, választási elemzők momentán a demokratákat tartják esélyesebbnek az alsóházban, akik a felsőház, a szenátus visszaszerzésére is jó eséllyel pályáznak.

Jeffries szerint a demokrata ellenőrzésű képviselőház első intézkedése Trump 2025-ös adó- és költségvetési csomagjának felülvizsgálata lenne,

amely az adócsökkentések mellett több mint egybillió dolláros egészségügyi kiadáscsökkentést hajtott végre.

A demokrata frakció fellépne a jövedelmileg rászorulók állami egészségbiztosítását, a Medicaidet érintő megszorítások visszacsinálása és az Affordable Care Act (Obamacare) kibővített adókedvezményeinek helyreállítása érdekében, mindezt a kétéves kongresszusi ciklus legelején. Ám törvényjavaslataik komoly akadályokba ütközhetnek a szenátusi filibuster (amely százból 60 voksot ír elő) és Trump elnöki vétója miatt, ami a 2028-as elnökválasztás felé közeledve éles politikai csatározásokat vetít előre.

A magas üzemanyagárak és az infláció kapcsán Jeffries jelezte, hogy

a demokraták határozottabban lépnének fel az ellen, ahogy a Fehér Ház az iráni háborút kezeli,

emellett érdemi kongresszusi ellensúlyt képeznének a republikánus elnök kereskedelempolitikájával, különösen a vámemelésekkel szemben.

Az egészségügy és a megélhetési költségek mellett a korrupció elleni fellépés is kiemelt kampánytéma a demokraták számára.

Jeffries szerint Trump és szövetségesei hivatali idejük alatt törvénytelenül gazdagodtak meg, többek között elnöki kegyelmekért adtak kifizetéseket.

A demokrata frakcióvezető kiemelte, hogy ezeket az ügyeket alaposan ki kell vizsgálni, és az első naptól kezdve felelősségre kell vonni a vétkeseket. Hozzátette, Jamie Raskin, az igazságügyi bizottság rangidős demokrata tagja és Robert Garcia, a felügyeleti bizottság demokrata elöljárója már megkezdte a vizsgálatokhoz szükséges előkészítő munkát.

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