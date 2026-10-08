Nem csitul a botrány Trump kinevezettje körül: busás fizetséget követelt a kormányzati befolyásért cserébe

Az újság által áttekintett, Signal-üzenetekből, e-mailekből és levelekből álló dokumentumcsomag szerint Guilfoyle hónapokon át tartotta a kapcsolatot Eric Deters kentuckyi ügyvéddel és korábbi kongresszusi jelölttel.
Deters adóügyi és jogi problémáihoz keresett segítséget a Trump-adminisztrációnál, és
akár egymillió dolláros kifizetést is kilátásba helyezett, ha Guilfoyle sikerrel jár.
Guilfoyle, aki Donald Trump Jr. volt menyasszonya, felajánlotta saját befolyását, és továbbította Detersnek az amerikai adóhivatal (IRS) új vezetőjének küldött megkereséseit, és tájékoztatta őt az igazságügyi minisztériumnál folytatott lobbizásáról is.
A szenátusi meghallgatása előtt Guilfoyle arra sürgette deterst, hogy törlessze a hitelkártya-tartozását.
Drágám, kérlek, intézd el ezt nekem még ma
- írta a jelenlegi nagykövet 2025. július 3-án, a július 9-i meghallgatása előtt néhány nappal, és az üzenethez csatolta az American Express hitelkártyájához tartozó befizetési útmutatót. Deters végül nem utalt, arra hivatkozva, hogy ez a házasságába kerülne. Guilfoyle ügyvédje vitatta az üzenetek hitelességét, mondván, Guilfoyle-nak tartoztak a különböző "hazafias" eseményeken tett felszólalásaiért. Deters cáfolta, hogy tartozott volna a nagykövetnek, aki elmondása szerint ráadásul sikertelenül lobbizott az érdekében a republikánus kormányzatnál.
Soha nem járt sikerrel.
A dokumentumok szerint Guilfoyle rendszeresen óva intette Deterst, hogy ne adja írásba a pénzügyi ügyleteiket.
Hagyd abba, hogy mindent leírsz, ez nagyon veszélyes
- írta egy alkalommal, majd arra kérte a férfit, hogy csak a Signal nevű alkalmazáson keresse.
Egy másik üzenetben egyenesen amiatt méltatlankodott, hogy az írásos nyomok a nagyköveti kinevezésébe kerülhetnek.
Guilfoyle a kinevezését megelőző időszakban számos magas rangú tisztségviselőnél ígért közbenjárást Deters érdekében, Kash Pateltől, az FBI igazgatójától Pam Bondi volt igazságügyi miniszterig. Az adóhivatal akkoriban újdonsült vezetőjét, Billy Longot meg is kereste Deters adóvitájával kapcsolatban,
kiemelve, hogy Don Jr. és ő nagyon közel állnak Eric Detershez.
Long válaszolt is az üzenetre. A volt IRS-vezető jelenleg az Egyesült Államok izlandi nagykövete, az amerikai külügyminisztérium nem reagált a sajtómegkeresésekre.
A Wall Street Journal azt írja,
Guilfoyle a kinevezésének jóváhagyása előtt komoly anyagi nehézségekkel küzdött, amiről ismerőseinek panaszkodott.
A Trump Jr.-ral korábban 9,7 millió dollárért vásárolt floridai villájukat nem tudta értékesíteni 30 millió dolláros áron, a 2025 februárjában benyújtott vagyonnyilatkozatában egy hajóra felvett hitel, jelzáloghitel és több vállalkozás is szerepelt, miközben a podcastbevétele megközelítette a 800 ezer dollárt. (Trump Jr. idén 7,6 millió dollárért vásárolta ki őt a házukból.)
A demokrata párti képviselők a szenátus és a képviselőház külügyi bizottságaiban már korábban felszólították a külügyminisztériumot Guilfoyle tevékenységének kivizsgálására.
Marco Rubio külügyminiszter szerdai athéni sajtótájékoztatóján ugyanakkor megvédte a diplomatát. A tárca úgy reagált,
a nagykövet továbbra is elkötelezett az amerikai nép odaadással és feddhetetlenséggel való képviselete iránt.
Címlapkép forrása: Nathan Howard/Bloomberg via Getty Images
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