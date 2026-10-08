Összeomlott az orosz internet

Az Astra hírügynökségre hivatkozó UNN beszámolója szerint

az orosz internet számos szegmense teljesen elérhetetlenné vált.

A Sboy.rf hibabejelentő portál adatai alapján akadozik vagy teljesen leállt a Tele2, a Rosztelekom, a Megafon és az MTS mobilszolgáltató, a T-Bank, az Első Csatorna televízió, valamint az elnöki ösztöndíjpályázatok honlapja is.

A Downdetector adatai szerint az állami szolgáltatások portálja, a Goszuszlugi, az Orosz Államvasutak, az Avito apróhirdetési platform, valamint a VKontakte közösségi oldal működésében is jelentős fennakadások léptek fel.

A legtöbb panasz Moszkvából és Szentpétervárról, továbbá a novoszibirszki, a krasznodari, a moszkvai, a szverdlovszki, a nyizsnyij novgorodi és a rosztovi területről érkezett.

A Yandex részvényárfolyama 3,4 százalékkal esett vissza, miután támadás érte a vállalat rjazanyi területen található adatközpontját. Az ASTRA nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó szakértői megállapították, hogy a Rjazanyi területen fekvő Szaszovo városában, a Szaszta gyár területén – ahol a Yandex DC adatközpontja is működik – tűz ütött ki, ami miatt a létesítmény leállt. Az nem világos, hogy a tüzet pontosan mi okozta.

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