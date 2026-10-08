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Összerúgta a port Európa két nagyágyúja: most úgy néz ki, komoly bukás lesz a kulcsfontosságú projektből
Globál

Összerúgta a port Európa két nagyágyúja: most úgy néz ki, komoly bukás lesz a kulcsfontosságú projektből

Portfolio
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Fabien Mandon francia vezérkari főnök a nemzetgyűlés költségvetési meghallgatásán először ismerte el nyilvánosan, hogy a Németországgal közösen tervezett, új generációs harckocsiprogram megbukott, miután Berlin kivonult a projektből - jelentette a Politico és az ua.news.

Az MGCS (Main Ground Combat System) programot 2017-ben indított el Franciaország és Németország azzal a céllal, hogy közösen fejlesszék ki a Leclerc és a Leopard 2 harckocsik utódját. A projektben a két ország védelmi ipari nagyágyúi vettek részt, mint a KNDS francia és német leányvállalatai, valamint a Rheinmetall és a Thales, a rendszerbe állítást pedig 2040–2045-re tervezték. A program az évek során jelentős késedelmet halmozott fel az ipari munkamegosztás,

a finanszírozás és a technológiai megoldások körüli viták miatt.

Azt reméltük, hogy a németekkel közösen építjük meg a jövő harckocsiját, de sajnos el kell ismernünk, hogy Berlin kivonult a projektből

– fogalmazott Mandon a törvényhozók előtt. A vezérkari főnök a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés egyik képviselőjének kérdésére válaszolva ugyanakkor visszautasította a "kudarc" kifejezést. Érvelése szerint a két ország szárazföldi erői éveken át dolgoztak együtt a jövő harckocsijának alapelvein, így az elvégzett munka nem volt hiábavaló, bár hozzátette, hogy ipari szempontból ez valóban nem jó hír.

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Mandon kijelentette, hogy Franciaországnak a jövőben is szüksége lesz nehézpáncélos képességekre és a harckocsik biztosította tűzerőre. Emellett támogatja az olyan kiegészítő platformok fejlesztését, amelyek robotikát, mesterséges intelligenciát és kiterjedt adatmegosztást alkalmaznak, így kevesebb kezelőszemélyzettel is üzemeltethetők. A meghallgatáson az is elhangzott, hogy a Leclerc harckocsik fokozatos kivonása 2038-ban kezdődhet meg, emiatt Párizsnak már 2027-ben el kell indítania az utódprogramhoz szükséges kutatásokat.

Az MGCS meghiúsulása újabb csapást jelent a francia–német védelmi együttműködésre, miután néhány hónappal korábban az FCAS (Future Combat Air System) hatodik generációs lopakodó vadászgépprogram is zátonyra futott. A Spanyolország részvételével zajló FCAS-projekt célja egy olyan harci repülőgép kifejlesztése lett volna, amely a 2040-es években váltotta volna le a Rafale és az Eurofighter típusokat.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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