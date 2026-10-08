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Öt tűzszüneti javaslatot is bedobott Ukrajna - Az oroszok lényegében kiröhögték az egészet
Globál

Öt tűzszüneti javaslatot is bedobott Ukrajna - Az oroszok lényegében kiröhögték az egészet

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Ukrajna tegnap ötféle tűzszüneti javaslatot emlegetett – valójában mind az öt javaslat csak részleges megoldás, ezek nyilvános előterjesztése pedig csupán politikai fogás, melynek célja Oroszország lejáratása – írja Vlagyimir Popov, a Moszkovszkij Komszomolec politikai újságírója vezető anyagban.

Ukrajna külügyi szóvivője, Hirohij Tikihij tegnap arról beszélt, hogy Ukrajna öt tűzszüneti javaslattal is rendelkezik. Az egyik a sajátjuk, a konfliktus teljes befagyasztása és tűzszünet, majd a béketárgyalások elkezdése. A másik négy külföldi országoktól származik; ezek Egyiptomtól, Törökországtól, Indiától és az Egyesült Államoktól jöttek– részleges tűzszüneti javaslatok, melyek a Fekete-tenger hajózhatóságát, energiabiztonságot, élelmiszer-biztonságot hoznának.

Popov azt írja: szerinte annak, hogy Ukrajna ezeket a javaslatokat emlegeti, kizárólag az a célja, hogy azt szemléltesse a világgal, hogy Oroszország nem akar békét, miközben mindenki más igen.

Hangsúlyozza: Oroszország is mutatott be béketervet, ezt pedig Kijev egyáltalán nem említette meg. Ez a béketerv arra szólította fel Ukrajnát, hogy vonuljon ki teljesen Herszon, Zaporizzsja, Donyeck és Luhanszk megyékből, adja át ezeket a területeket Oroszországnak, cserébe vége a háborúnak.

Popov azt írja: a többi tűzszüneti javaslat nem áll Oroszország érdekében, hiszen ezek csupán részmegoldásokat tartalmaznak, nem vezetnek a konfliktus lezárásához.

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Az orosz vezetők rendre azt hangsúlyozzák: ők végleges és tartós békét szeretnének, nem csupán egyes problémák részmegoldását.

A négy megye teljes kiürítése Oroszország totális győzelmét jelentené, Ukrajna ebbe biztosan nem fog belemenni, amíg úgy látják, katonai erővel késleltetni tudják az ellenséges offenzívát. Ilyen dinamika mellett még hosszú évek kérdése lehet, mire a 2022-ben "annektált" ukrán megyéket elfoglalják az orosz katonák.

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Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

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