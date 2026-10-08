24°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Radioaktívvá változott Trump: forró krumpliként dobálják egymásnak a párttársai
Globál

Radioaktívvá változott Trump: forró krumpliként dobálják egymásnak a párttársai

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kiélezett küzdelmet vívó republikánus kongresszusi jelöltek kétharmada igyekszik valamilyen formában elhatárolódni Donald Trumptól a kiélezett kongresszusi körzetekben – derül ki a Reuters átfogó elemzéséből, amely először mérte fel ezt a tendenciát a félidős választások előtt.

A hírügynökség 62 szoros kongresszusi versenyt elemzett szavazási adatok, nyilatkozatok és kampányanyagok alapján, és

megállapította, hogy 41 körzetben tartanak a republikánus jelöltek tudatosan távolságot az elnöktől.

Az érintett indulók jellemzően néhány szakpolitikai kérdésben szakítanak Trumppal, nem a teljes programját utasítják el, így próbálnak vonzóbbá válni a független szavazók számára anélkül, hogy totálisan szembefordulnának pártjuk zászlóvivőjével – és az általa fémjelzett MAGA-bázissal.

Összesen 23 republikánus jelölt vállalt szakpolitikai vitát az elnökkel, 12 körzetben pedig az iráni háború okozta a kenyértörést.

Még több Globál

Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Összeomlott az orosz internet

Öt tűzszüneti javaslatot is bedobott Ukrajna - Az oroszok lényegében kiröhögték az egészet

A meg- vagy újraválasztásuk szempontjából "veszélyeztetett" republikánusok vagy megszavazták az elnök háborús jogköreinek korlátozását, vagy nyilvánosan követelték az üzemanyagárakat felhajtó fegyveres konfliktus befejezését. Három jelölt az adatközpont-beruházások kapcsán fordult szembe Trumppal, aki a mesterségesintelligencia-fejlesztés gyorsítását szorgalmazza.

A Reuters egy tucat olyan republikánus jelöltet azonosított, akik – főleg az előválasztási győzelmüket követően – eltávolították Trump nevét, fotóját vagy ajánlását a kampányoldalukról. Mások finomabb módszerhez folyamodtak, kihagyták például az elnök rendezvényeit, vagy elzárkóztak attól a kérdéstől, hogy a körzetükben szeretnék-e Trump segítségét kérni a kampányolásban.

A trend mögött nyilvánvalóan Trump történelmi mélyponton lévő népszerűsége áll. A legfrissebb Reuters/Ipsos-felmérés szerint az elnök támogatottsága mindössze 32 százalékos, míg a regisztrált szavazók körében a demokraták 44-37 arányban vezetnek a kongresszusi többségért zajló versenyben.

Számos jelölt kényszerül kényes kötéltáncra.

Pete Ricketts nebraskai szenátor például korábban bírálta Trumpot, amiért növeli a marhahúsimportot, a héten mégis az elnök mellett szólalt fel egy nebraskai kampánygyűlésen. Az iowai Mariannette Miller-Meeks a marhahúsimport és az iráni háború ügyében egyaránt szembefordult a Fehér Házzal, nem sokkal később viszont már Trumppal közösen jelentett be egy acélipari beruházást Iowában.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyszabású katonai csapásra készülhet az USA, máris reagált az olajpiac

Váratlanul kiadta a parancsot Trump elnök: készenlétbe helyezik a bombázókat, bármikor támadhat Amerika

Elszabadultak az indulatok: elmebetegnek nevezték Trumpot, szövetségesei is csak fogják a fejüket

Aláírta Trump: közúton is jöhet a piros dízel, így fékeznék a drágulást

Akkora felháborodást váltott ki Trump, hogy muszáj volt megfutamodnia: többé nem hirdeti saját magát adófizetői dollárokból

Négy héttel a választás előtt újabb kétségbeesett lépéshez folyamodik Trump a dízelárak miatt

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Albert Pena

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Energy Investment Forum 2026

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Kiadták a figyelmeztetést: 75 éve nem látott erősségű El Niño előtt állunk, és ez nem sok jót jelent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility