Radioaktívvá változott Trump: forró krumpliként dobálják egymásnak a párttársai

A hírügynökség 62 szoros kongresszusi versenyt elemzett szavazási adatok, nyilatkozatok és kampányanyagok alapján, és

megállapította, hogy 41 körzetben tartanak a republikánus jelöltek tudatosan távolságot az elnöktől.

Az érintett indulók jellemzően néhány szakpolitikai kérdésben szakítanak Trumppal, nem a teljes programját utasítják el, így próbálnak vonzóbbá válni a független szavazók számára anélkül, hogy totálisan szembefordulnának pártjuk zászlóvivőjével – és az általa fémjelzett MAGA-bázissal.

Összesen 23 republikánus jelölt vállalt szakpolitikai vitát az elnökkel, 12 körzetben pedig az iráni háború okozta a kenyértörést.

A meg- vagy újraválasztásuk szempontjából "veszélyeztetett" republikánusok vagy megszavazták az elnök háborús jogköreinek korlátozását, vagy nyilvánosan követelték az üzemanyagárakat felhajtó fegyveres konfliktus befejezését. Három jelölt az adatközpont-beruházások kapcsán fordult szembe Trumppal, aki a mesterségesintelligencia-fejlesztés gyorsítását szorgalmazza.

A Reuters egy tucat olyan republikánus jelöltet azonosított, akik – főleg az előválasztási győzelmüket követően – eltávolították Trump nevét, fotóját vagy ajánlását a kampányoldalukról. Mások finomabb módszerhez folyamodtak, kihagyták például az elnök rendezvényeit, vagy elzárkóztak attól a kérdéstől, hogy a körzetükben szeretnék-e Trump segítségét kérni a kampányolásban.

A trend mögött nyilvánvalóan Trump történelmi mélyponton lévő népszerűsége áll. A legfrissebb Reuters/Ipsos-felmérés szerint az elnök támogatottsága mindössze 32 százalékos, míg a regisztrált szavazók körében a demokraták 44-37 arányban vezetnek a kongresszusi többségért zajló versenyben.

Számos jelölt kényszerül kényes kötéltáncra.

Pete Ricketts nebraskai szenátor például korábban bírálta Trumpot, amiért növeli a marhahúsimportot, a héten mégis az elnök mellett szólalt fel egy nebraskai kampánygyűlésen. Az iowai Mariannette Miller-Meeks a marhahúsimport és az iráni háború ügyében egyaránt szembefordult a Fehér Házzal, nem sokkal később viszont már Trumppal közösen jelentett be egy acélipari beruházást Iowában.

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