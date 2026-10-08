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Súlyos csapást mértek Oroszország kritikus létesítményére, azonnal kitört a pánik a városban
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Súlyos csapást mértek Oroszország kritikus létesítményére, azonnal kitört a pánik a városban

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Több mint 2500 kilométeres távolságot megtéve mértek csapást ukrán FP-1 típusú drónok Oroszország legnagyobb kőolajfinomítójára az omszki régióban. A támadásról készült felvételeket az Exilenova+ Telegram-csatorna tette közzé - írta a Militarnyi.

Az omszki finomító évente mintegy 22 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és közel 50-féle kőolajterméket állít elő. Az üzem Oroszország legnagyobb benzingyártó létesítménye, valamint kerozint, hajóüzemanyagot és különféle kenőanyagokat is előállít. Emellett ez az egyetlen olyan oroszországi létesítmény,

amely katalizátorokat gyárt más finomítók másodlagos feldolgozóegységei számára.

A támadást követően Omszkban sorok alakultak ki a benzinkutaknál. Vitalij Hocenko, az Omszki terület kormányzója nyugalomra intette a lakosságot, és arra kérte az embereket, hogy ne keltsenek mesterséges pánikot a töltőállomásokon.

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Az omszki finomítót korábban, 2026. július 6-án is találat érte, akkor az ELOU-AVT-11 jelzésű, évi 8,4 millió tonna kapacitású elsődleges kőolaj-feldolgozó egységet rongálták meg az ukrán erők. Az egyelőre nem világos, hogy a mostani találatnak milyen következményei lehetnek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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