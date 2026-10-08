Súlyos csapást mértek Oroszország kritikus létesítményére, azonnal kitört a pánik a városban

Az omszki finomító évente mintegy 22 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és közel 50-féle kőolajterméket állít elő. Az üzem Oroszország legnagyobb benzingyártó létesítménye, valamint kerozint, hajóüzemanyagot és különféle kenőanyagokat is előállít. Emellett ez az egyetlen olyan oroszországi létesítmény,
amely katalizátorokat gyárt más finomítók másodlagos feldolgozóegységei számára.
️️The Omsk Oil Refinery has reportedly been hit after a drone attack lasting around four hours. The facility, Russia’s largest oil refinery, is more than 2,500 km from Ukraine. Earlier reports said Ukrainian FP-1 drones were targeting the site. #Russia https://t.co/nSaYoHZFZO— NOELREPORTS (@NOELreports) October 8, 2026
A támadást követően Omszkban sorok alakultak ki a benzinkutaknál. Vitalij Hocenko, az Omszki terület kormányzója nyugalomra intette a lakosságot, és arra kérte az embereket, hogy ne keltsenek mesterséges pánikot a töltőállomásokon.
Az omszki finomítót korábban, 2026. július 6-án is találat érte, akkor az ELOU-AVT-11 jelzésű, évi 8,4 millió tonna kapacitású elsődleges kőolaj-feldolgozó egységet rongálták meg az ukrán erők. Az egyelőre nem világos, hogy a mostani találatnak milyen következményei lehetnek.
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