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Tagadják az oroszok, hogy elszabadult a halálos kór a biolaborban
Globál

Tagadják az oroszok, hogy elszabadult a halálos kór a biolaborban

MTI
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Nem felelnek meg a valóságnak azok a hírek, amelyek szerint megbetegedett valaki, aki kapcsolatba került az Irkutszki Pestiskutató Intézetnek azzal a munkatársával, akinél korábban kórházon kívül szerzett tüdőgyulladást állapítottak meg - közölte csütörtökön az orosz fogyasztóvédelmi szolgálat (Roszpotrebnadzor).

A Roszpotrebnadzor október 4-én közölte, hogy különleges intézkedéscsomagot léptettek életbe az Irkutszki Szibériai és Távol-keleti Pestiskutató Intézet egyik alkalmazottjának megbetegedése kapcsán, akinek a diagnózisa "ismeretlen eredetű tüdőgyulladás" volt.

A hatóság szerint a betegtől vett minta kiterjedt vizsgálata nem mutatott ki olyan mikroorganizmusokat, amelyek összefüggésbe hozhatók lennének szakmai tevékenységével.

Ennek ellenére érkeztek hírek arról, hogy a szibériai várost karantén alá helyezték, valamint vizsgálják az elhunyt nő kontaktszemélyeit is. A WHO és az Egyesült Államok is magyarázatot vár Moszkvától, ugyanakkor Trump ma jelentette be, hogy a Washigton rendelkezésére álló információk alapján nem biológiai fegyver szabadult el Irkutszkban.

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