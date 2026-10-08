Tagadják az oroszok, hogy elszabadult a halálos kór a biolaborban

Nem felelnek meg a valóságnak azok a hírek, amelyek szerint megbetegedett valaki, aki kapcsolatba került az Irkutszki Pestiskutató Intézetnek azzal a munkatársával, akinél korábban kórházon kívül szerzett tüdőgyulladást állapítottak meg - közölte csütörtökön az orosz fogyasztóvédelmi szolgálat (Roszpotrebnadzor).

A Roszpotrebnadzor október 4-én közölte, hogy különleges intézkedéscsomagot léptettek életbe az Irkutszki Szibériai és Távol-keleti Pestiskutató Intézet egyik alkalmazottjának megbetegedése kapcsán, akinek a diagnózisa "ismeretlen eredetű tüdőgyulladás" volt.

A hatóság szerint a betegtől vett minta kiterjedt vizsgálata nem mutatott ki olyan mikroorganizmusokat, amelyek összefüggésbe hozhatók lennének szakmai tevékenységével.

Ennek ellenére érkeztek hírek arról, hogy a szibériai várost karantén alá helyezték, valamint vizsgálják az elhunyt nő kontaktszemélyeit is. A WHO és az Egyesült Államok is magyarázatot vár Moszkvától, ugyanakkor Trump ma jelentette be, hogy a Washigton rendelkezésére álló információk alapján nem biológiai fegyver szabadult el Irkutszkban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images