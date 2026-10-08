Váratlanul kiadta a parancsot Trump elnök: készenlétbe helyezik a bombázókat, bármikor támadhat Amerika

Az Axios információi szerint

a támadás Irán ellen még ebben a hónapban, az izraeli választások előtt megindulhat.

A célpontok közt Irán nukleáris létesítményei, polgári infrastruktúrája (pl. hidak, erőművek) és energetikai létesítményei (olajkitermelés) találhatók.

Trump még nem hozott végleges döntést a támadások folytatásáról, de az amerikai haderő felkészül, hogy ha az elnök kiadja a parancsot, azonnal támadni tudjanak.

Trump elnök kezében van minden kártya, megteszi, ami a legjobb az Egyesült Államok számára”

– mondta a lapnak egy meg nem nevezett tisztviselő a Fehér Házból.

Korábban az amerikai sajtó arról írt, hogy nem valószínű, hogy Trump elnök folytatni fogja a rendkívül népszerűtlen és eddig teljesen sikertelen iráni háborút a novemberi időközi választások előtt.

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