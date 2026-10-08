Veszélyes közelségbe került a háború: drasztikus lépésre kényszerült Ukrajna szomszédja

A bejelentés előzménye, hogy az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt a moldovai légteret megsértő drónok száma. A védelmi létesítményeket az ukrán határszakasz mentén működő ellenőrzőpontoknál helyezik el. A miniszter azt is közölte, hogy a jelenleg az ukrán oldalon, a "Kriva" és "Palanka" állomásokon szolgáló moldovai határőröket visszavonják a moldovai oldalra.

Ukrán részről Heorhij Tyihij, a külügyminisztérium szóvivője október 7-én arról számolt be, hogy Kijev tárgyalásokat folytat a szomszédos országokkal a határforgalmi műveletek átszervezéséről a biztonság növelése és a határátkelés megkönnyítése érdekében.

Az elmúlt két hétben több súlyos incidens is történt. Október 5-én egy Ukrajna elleni orosz támadás során kilőtt lövedék

egy buszba és egy határellenőrző fülkébe csapódott a Palanka–Majaki–Udobne határátkelőnél, könnyebben megsebesítve egy határőrt.

Október 3-án öt orosz légi csapásmérő eszköz – köztük rakéták és drónok – sértette meg Moldova légterét, majd robbant fel az ország területén – közölte Maia Sandu moldovai elnök. Szeptember 30-án szintén három alkalommal hatoltak be drónok a moldovai légtérbe.

"Oroszország háborúja veszélyesen közel ért Moldovához" – írta Sandu a közösségi médiában, hozzátéve, hogy Moszkva egész Európában életeket veszélyeztet, és meg kell állítani. Vasile Tofan moldovai miniszterelnök október 5-én Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján szintén kiemelte, hogy az orosz drónok és rakéták komoly kockázatot jelentene a moldovai lakosságra és infrastruktúrára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images