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Zelenszkij kimondta: Trump nem tesz eleget, kezében az ukrajnai háború megoldásának kulcsa
Globál

Zelenszkij kimondta: Trump nem tesz eleget, kezében az ukrajnai háború megoldásának kulcsa

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Az Egyesült Államoknak növelnie kell a nyomást Oroszországon, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Vlagyimir Putyin orosz elnököt – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután.

Azt mondta: szerinte Putyin nem akar tárgyalni, viszont az Európai Unió és az Egyesült Államok együttes erővel kellő nyomást tudnának rá gyakorolni, hogy de-eszkaláljon.

Az európaiak egyedül erre nem lesznek képesek. Segíthetnek nekünk, gyakorlunk rá nyomást, de az amerikaiak többet tudnak tenni. Trump elnök többet tud tenni. Őszintén, többet kellene tennie, látván ezeket a hatalmas veszteségeket”

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök Prilukij településen beszélt, ahová tegnap egy orosz rakéta csapott be, összedöntve egy magasházat, megölve 18 embert.

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Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

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