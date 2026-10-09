Áll a bál Európa legerősebb országában: Putyin születésnapi buliján parolázott a volt kancellár

Kizárólag Putyin felelős az ukrajnai háborúért. Az ő parancsai okoztak mérhetetlen szenvedést, követeltek polgári áldozatokat, szakítottak szét családokat, és vezettek emberek halálához vagy sebesüléséhez
- jelentette ki a szóvivő. Hozzátette, hogy Merz egyenesen erkölcstelennek tartja Schröder részvételét az orosz elnök otthonában tartott ünnepségen.
A 74. életévét csütörtökön betöltött orosz elnöknél tett látogatás Schröder pártjában, a Szociáldemokrata Pártban (SPD) is bírálatot váltott ki. Lars Klingbeil társelnök, a Merz vezette koalíciós kormány pénzügyminisztere a Süddeutsche Zeitung című lap szerint az ukrán lakosság szenvedéseire hivatkozva
teljesen elfogadhatatlannak nevezte a volt kancellár részvételét az ünnepségen.
Az 1998 és 2005 között kancellári hivatalt betöltő szociáldemokrata politikust régóta bírálják Németországban és külföldön egyaránt a Putyinhoz fűződő személyes kapcsolata és oroszországi üzleti érdekeltségei miatt. Schröder orosz kapcsolatait az Ukrajna ellen 2022-ben indított teljes körű invázió és az azt követően Moszkvára kirótt nyugati szankciók ellenére is fenntartotta.
A volt kancellár az elmúlt húsz évben több orosz vállalatnál is vezetői tisztséget töltött be. Nem sokkal hivatali idejének lejárta után a Gazprom orosz gázipari óriásvállalat irányításával megvalósuló Északi Áramlat gázvezetékprojekt bizottságának az elnöke lett. A Balti-tenger alatt húzódó vezeték megépítését már kancellárként is támogatta. Később a Rosznyefty orosz olajipari vállalatnál is vezető pozíciókat töltött be.
Putyin az év elején Schrödert nevezte meg első számú lehetséges tárgyalópartnereként az európai biztonsági rendszer átalakításáról folytatandó egyeztetésekhez.
Az elképzelést az Európai Unió és a német kormány egyaránt elutasította.
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