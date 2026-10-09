Bejelentette Moszkva – Tárgyalni fog Putyin és Trump

Hamarosan ismét telefonon fog tárgyalni egymással az Egyesült Államok és Oroszország elnöke.

Hamarosan”

– mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, amikor mai sajtótájékoztatóján arról kérdezték, mikor fog egymással tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök.

Trump még a hét elején jelentette be, hogy beszélni fog Putyinnal, téma lesz az ukrajnai háború lezárása mellett a múlt héten kirobbant pestisgyanús egészségügyi incidens is.

A Kreml eddig tagadta, hogy egyeztetés lenne tervben a két vezető közt, a rövid kommentár most ezért újdonság.

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