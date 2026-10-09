Békedelegáció érkezett Amerikába – Kezdődnek a tárgyalások

Ukrán diplomáciai delegáció érkezett az Egyesült Államokba, céljuk, hogy előrelépést érjenek el a háború lezárásában - írja több ukrán lap.

Az ukrán delegáció Miamiban fog tárgyalni, Steven Witkoff és Jared Kushner amerikai diplomatákkal.

A tárgyalás célja, hogy új béketerveket készítsenek a diplomaták, melyeket Oroszországgal meg lehet vitatni.

A két amerikai diplomata várhatóan még októberben Moszkvába repülnek majd, ahol a Kreml képviselőivel egyeztetni fogják a legújabb békejavaslatokat.

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