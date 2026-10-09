A kábítószer-kereskedelem mellett ellenzékiek sérelmére elkövetett kínzás miatt is eljárást folytat az amerikai igazságszolgáltatás a New Yorkban bebörtönzött Nicolás Maduro volt venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen.

Maduro és a felesége ellen, akiket Broolynban őriznek börtönben katonai művelettel történt januári látványos elfogásuk óta, már vádat emeltek kokaincsempészet révén történt meggazdagodásuk miatt.

A házaspár miatt "kínzás elkövetésére történő összeesküvés" miatt is folyik eljárás a csütörtökön közzétett iratok szerint.

A kiegészített vádirat szerint az igazságszolgáltatás részletesen taglalja a Nicolás Maduro vezetése alatti időszakban – 2013 és 2026 közötti – elnyomó rendszert.

A vádiratban egyebek mellett ellenzékiek ellen elkövetett elektrosokk, verés, vízbe fojtás szimulálása, illetve hosszas magánzárka szerepel, a dokumentum szerint Maduro és a felesége irányította az ezekkel kapcsolatos döntéseket.

A vádiratban szerepel egy katonatiszt esete, akit nem neveznek meg, és akit 2013-ban vettek őrizetbe, miután Maduro államcsíny előkészítésével gyanúsította meg. Az ügyészek szerint az elnök parancsot adott az őrizetbe vételére és a katonai hírszerzéshez szállítására.

A férfit ezután a fogsága alatt megverték és a többször is elektrosokkos kínzásnak vetették alá.

A vádirat több más kínzási esetet említ, ezeket a 2014-es tüntetések után alkalmazták a politikai ellenfelek megfélemlítése céljából.

Több amerikai állampolgár megkínzásáról is említést tesz a vádirat, az egyiket, akit 2022-ben vettek őrizetbe, megverték és áramot vezettek a nemi szervébe, a másikat, akit 2025-ben tartóztattak le, két napon át vertek.

Sajtótájékoztatóján Jamie McDonald New York-i főügyész kijelentette, hogy semmitől sem hátrálnak meg annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassanak az erőszakos bűncselekmények áldozatainak, különös tekintettel a szörnyű bántalmazást elszenvedett amerikai állampolgárokra.

A házaspár eddig ártatlannak vallotta magát.

A per a tervek szerint 2027. június 1-én kezdődik.

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