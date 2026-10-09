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Búcsút mondhat az eurónak Németország? – Éles fordulatra készül a hatalomra legesélyesebb párt
Globál

Búcsút mondhat az eurónak Németország? – Éles fordulatra készül a hatalomra legesélyesebb párt

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Az euróból való kilépést már 2013-as megalakulása óta a zászlajára tűző Alternatíva Németországnak (AfD) párt egy új stratégiai dokumentumban enyhítené korábbi határozott követelését. A közvetlen kilépés helyett a párt most már népszavazáshoz kötné az euróövezet elhagyását, amennyiben a partnerországok elutasítják a valutaunió mélyreható reformját. A lépés azt jelzi, hogy a sokak által szélsőségesnek tartott szervezet egyre komolyabban készül a kormányzásra, és visszakozik a túl megosztó követelésektől – írja a Politico.

A lap által megszerzett stratégiai dokumentumban az AfD már nem ragaszkodik Németország rendezett kilépéséhez az euróövezetből. Ehelyett egy sor feltételt támaszt.

Többek között követeli, hogy az Európai Központi Bank hitelezési és kötvényvásárlási műveleteiből közvetett támogatáshoz jutó országok rendszeresen számolják el TARGET-tartozásaikat aranyban vagy bitcoinban. Emellett szorgalmazza az euróövezeti tagállamokra vonatkozó államcsőd-mechanizmus bevezetését, valamint a német szavazati súly növelését az EKB Kormányzótanácsában. Amennyiben a partnerországok elutasítják ezeket a reformokat, az AfD népszavazást kezdeményezne az euróövezeti tagságról.

A stratégiaváltásnak jelentős a szimbolikája, hiszen az AfD eredetileg kifejezetten euróellenes pártként jött létre a 2010–2012-es európai adósságválság idején, a görög, ír és portugál mentőcsomagok elleni tiltakozásként.

Miután a párt alapítóját, Bernd Luckét 2015-ben kiszorították a vezetésből, a bevándorlás és a kultúrharc témái kerültek az előtérbe, az eurózónából való kilépés kérdése pedig háttérbe szorult, bár a párt továbbra is tartotta magát ahhoz, hogy visszahozná a német márkát.

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A mostani fordulat Alice Weidel társelnök győzelmét jelzi, aki évek óta azon az állásponton van, hogy már túl késő lenne Németország számára az euró elhagyása.

Elemzők szerint a lépés egy szélesebb európai trendbe illeszkedik.

Az AfD most megpróbálja lecsiszolni a legélesebb sarkait

– fogalmazott Carsten Brzeski, az ING globális makrokutatási vezetője, hozzátéve, hogy a párt kormányképesebb szereplő benyomását kívánja kelteni.

Marcel Lewandowsky, a hallei egyetem populizmuskutatója megjegyezte, hogy az európai jobboldali populista pártok a hatalomhoz közeledve rendszerint mérséklik retorikájukat, ahogyan a Marine Le Pen-féle francia Nemzeti Tömörülés (RN) is visszalépett az euróövezet és az Európai Unió elhagyásának gondolatától.

A stratégiai dokumentum más radikális javaslatokat is tartalmaz, így például felveti az Európai Parlament feloszlatását és az EP-képviselők nemzeti parlamenti delegációkkal történő felváltását. Lewandowsky szerint ez a nemzetek feletti döntéshozatalról a kormányközi együttműködés felé történő elmozdulást jelentené.

Stefan Gerlach, az EFG Bank vezető közgazdásza ugyanakkor rámutatott, hogy egy ilyen lépéshez az összes tagállam beleegyezésére szükség lenne, ami a gyakorlatban nem reális.

A német lakosság körében egyelőre nincs igény a váltásra, hiszen az Eurobarométer idei felmérése alapján 87 százalékuk támogatja a közös valutát.

Bernd Baumann, az AfD parlamenti képviselője egy keddi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a Dexit pillanata elmúlt, ha létezett egyáltalán. Ahogy rámutatott, minél hosszabb a házasság, annál drágább a válás.

Az AfD jelenleg Németország legnépszerűbb pártja: egy október eleji felmérés szerint már 30 százalékon áll, miközben a kancellár, Friedrich Merz mögött álló CDU/CSU pártszövetség csak 18 százalékra számíthatna.

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Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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