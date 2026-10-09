Csúcsdrónok indulnak hamarosan bevetésre a határon: MQ-9 Reapereket mozgósítanak a drogháborúban

Ecuador csütörtökön bejelentette, hogy nagy teljesítményű amerikai drónokat vet be a országot sújtó kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben a hírszerzési és megfigyelési képességeinek bővítése érdekében.

Az Egyesült Államokkal folytatott nemzetközi együttműködés lehetővé teszi az MQ-9 Reaper típusú drónok bevetését, amelyeknek hírszerzési, megfigyelési és felderítési képességei vannak

- közölte a védelmi tárca a közösségi médiában.

Azt írták, hogy ezek a drónok, amelyeket földi támadásokra is terveztek, megerősítik az információszerzési képességet és a bűnözői gazdaságokhoz kapcsolódó mozgások felderítését.

Gian Carlo Loffredo védelmi miniszter az X közösségi platformján közzétett videóban kifejtette, hogy "két ilyen drónnal lefedjük a 732 kilométer hosszú határt Kolumbiával", amely a világ első számú kokaintermelője.

Ecuador, amely egykor a biztonság szigete volt, az utóbbi években a szervezett bűnözéssel összefüggő erőszak robbanásszerű növekedését tapasztalja.

A szomszédos Kolumbiában és Peruban előállított kokain mintegy 70 százaléka halad át ezen az országon és csendes-óceáni kikötőin keresztül az Egyesült Államokba és Európába.

Quito támogatásával Washington katonai műveleteket hajt végre a Csendes-óceán keleti részén, ahol az Egyesült Államok legalább hét ecuadori lobogó alatt közlekedő, üzemanyaggal megrakott halászhajót süllyesztett el, amelyekről feltételezték, hogy a kábítószer-kereskedők számára tengeri töltőállomásként szolgáltak.

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