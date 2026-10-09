Elbukott Kína terve: totális káosz fenyegeti az iszlamista diktatúrát

Afganisztán elhúzódó konfliktusba keveredett a szomszédos Pakisztánnal, ez visszatérően összecsapásokhoz vezet. Kína igyekezett közvetíteni a vitában, de a törekvés zátonyra futott, ez pedig a jelek szerint a tálibellenes csoportok megerősödéséhez vezetett. A jelek szerint szeptember végén már direkt összecsapások is kialakultak Kabulban a kormányzó tálibok és az ellenzéki Afganisztáni Szabadságfront (AFF) között.

A kormányellenes csoport egyelőre nem bír túl nagy ismeretséggel, pedig az amerikai Institute for the Study of War (ISW) szerint 2022-ben jöttek létre, a korábban megbuktatott kormányt támogatókból. Az AFF vezetője az a Jaszin Zia tábornok, aki 2020 és 2021 között az afgán hadsereg főparancsnoka volt. A kormányellenes erők szerint a tálibok támadásokat indítottak az állásaik ellen Kamdes körzetben, de a veszteségek miatt kénytelenek voltak visszavonulni. Az eset Afganisztán Nurisztán tartományában történt, amely határos Pakisztánnal. A tálibok szerint a felkelők Iszlámábád támogatásával léptek be az országba, valamint azt állították, hogy rengeteg fegyverest elfogtak és sokat megöltek.

Az összecsapás azt követően robbant ki, hogy Kína közvetítési kísérlete kudarcba fulladt a konfliktus rendezésére.

Peking már több alkalommal is felajánlotta a segítségét, hogy Afganisztán és Pakisztán békés megállapodást kössön egymással, de ezek csak átmeneti fegyvernyugvást hoztak. Iszlámábád szerint a Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), más néven pakisztáni tálibok Kabul támogatásával indítanak pakisztáni területeken támadásokat, ez pedig eszkalációhoz vezet a szomszédos országok között.

A lapnak nyilatkozó szakértők szerint a konfliktus az AFF megerősödéséhez vezethet, mivel a tálib kormány fokozatosan gyengül. A helyzet csökkenő közbiztonsághoz vezethet Afganisztánban, miközben Kína várhatóan tovább próbál közvetíteni. Azt hozzátették, hogy a keleti nagyhatalom kezdeményezése a közeljövőben sem fog érdemi eredményre vezetni. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy Peking nem keresi a kapcsolatot a nem állami csoportokkal, így sem a TPP-vel, sem pedig AFF-vel, így nem tud érdemi megoldást felnyújtani az érintett feleknek.

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