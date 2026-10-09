Élesben vetik be az új európai csúcstechnológiát: mesterséges intelligencia vadássza a drónokat Ukrajnában

Az Intelic nevű vállalat 30 millió eurós szerződést kötött a holland védelmi minisztériummal az ország légvédelmének korszerűsítésére, és kijevi irodát is nyitott. Szeptember végén egy használaton kívüli északi-tengeri katonai repülőtéren tartottak tesztet, ahol a cég Nexus nevű, mesterséges intelligenciát használó rendszere több radar, érzékelő és kamera jeleit integrálva azonosított egy szimulált ellenséges célpontot. A felderítődrón képfelismeréssel erősítette meg, hogy ellenséges eszközről van szó, majd egy nagy sebességű elfogódrón semlegesítette azt. A végső döntést az emberi kezelő hozta meg (ezt a rendszert hívják "Human-in-the-Loop"-nak), de a folyamat teljes egészében automatizálható – mondta Maurits Korthals Altes, az Intelic alapító-vezérigazgatója.
Hollandia 2022 óta több mint 12,5 milliárd euró értékű katonai támogatást nyújtott Ukrajnának, beleértve csaknem egymillió drónt. A Kieli Intézet adatai szerint az európai drónokra fordított támogatás 2022-ben 400 millió eurót tett ki, 2025-re 1,2 milliárd euróra nőtt, 2026 első négy hónapjában pedig önmagában elérte az 1,6 milliárd eurót.
Az Intelic rendszerének kulcsa az integráció. Európában jelenleg több mint 700 dróngyártó működik, termékeik azonban nem minden esetben kompatibilisek egymással. A Nexus platform egyetlen kezelőfelületen egyesíti a különféle gyártók drónjait, a radaros célfelderítést, a mesterséges intelligencián alapuló azonosítást és az elfogódrónok irányítását.
Az ukrán dandárok eltérő típusú, más-más gyártóktól származó drónokkal dolgoznak, különböző kijelzőkön. A Nexus ezt a problémát oldja meg
– mondta Anika Kempter, az Intelic vezető szoftvermérnöke.
A rendszert már telepítik az ukrán hadszíntéren, ahol a hadműveleti döntéseket néha még mindig csevegőalkalmazásokon vagy telefonon közvetítik. A Nexus az emberi kommunikáció helyett autonóm rendszerekkel váltja ki az információáramlást, így perceket takarít meg a drón észlelése és a válaszcsapás között – ez a különbség pedig életeket menthet. A platform az ukrán Delta harcvezetési rendszert egészíti ki.
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