Először ismerték el: az Egyesült Államok egyre nagyobb katonai szerepet vállal a keleti nagyhatalom közelében

A Han Kuang hadgyakorlatot évente egyszer rendezik meg, ekkor több napon keresztül szimulálnak háborús szituációkat, hogy ezzel felkészültebben nézzenek szembe egy esetleges katonai invázióval. Tajpej megerősítette, hogy 2026-ban

az Egyesült Államok Indo-Csendes-óceáni Parancsnokságának (INDOPACOM) katonai és civil megfigyelőkből álló küldöttségével jelen volt az eseményen.

A minisztérium elmondása szerint Tajvan és az Egyesült Államok közösen készítettek napirendet az éves készültségi értekezletekre, ezen ki fogják értékelni a hadgyakorlatot. Az idei Han Kuang során egy nyugalmazott amerikai tábornok szolgált főmegfigyelőként, valamint egy amerikai csapat is részt vett a katonai játékokon.

A csapat a kiképzési célok és a gyakorlatok során tett megfigyelések alapján ajánlásokat fogalmazott meg a fegyveres erők közös műveleti képességeinek javítására

– mondták el a szerepükről.

Elmondták, hogy ezeket az ajánlásokat beépítették a végleges jelentésbe. Fontos, hogy ez volt első alkalom, hogy a sziget megerősítette az amerikai közreműködést a hadgyakorlat során. Wellington Koo tajvani védelmi miniszter korábban azt mondta, hogy az együttműködés egyre szorosabb az Egyesült Államokkal, ennek részeként a partner harci tapasztalataival igyekeznek bővíteni a saját harci képességeiket.

Tajvan területét Peking magáénak követeli, az elmúlt években az ezzel kapcsolatos fenyegetések egyre sűrűbben érkeztek, Hszi Csin-ping kínai elnök pedig korábban bejelentette, hogy 2027-re a hadseregnek készen kell állnia egy invázióra.

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