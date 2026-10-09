18°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Literenként 25 forinttal csökken a gázolaj jövedéki adója, de csak egy bizonyos körnek
Erőt mutatott az új európai vezető: úgy látszik, tényleg megérte leváltani a bukdácsoló miniszterelnököt
Globál

Erőt mutatott az új európai vezető: úgy látszik, tényleg megérte leváltani a bukdácsoló miniszterelnököt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A brit kormányzó Munkáspárt nyerte a londoni Holborn és St Pancras választókerületben csütörtökön tartott időközi választást, visszaverve a Zöldek kihívását - írja a Guardian. A mostani voksolást sokan Andy Burnham brit miniszterelnök első választási tesztjeként figyelték, amelyen, úgy tűnik, átment.

A szavazást azt követően írták ki, hogy Keir Starmer volt miniszterelnök szeptemberben lemondott a parlamenti mandátumáról, miután júliusban már átadta az ország vezetését Andy Burnham volt manchesteri polgármesternek.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a bejelentés: végleg távozik a közéletből a volt brit miniszterelnök – De a nemzetközi porondon még feltűnhet

  • A munkáspárti jelölt, Sagal Abdi-Wali a szavazatok 45 százalékát szerezte meg,
  • míg a Zöldek pártvezére, Zack Polanski 33 százalékkal a második helyen végzett.

A részvételi arány mindössze 38,7 százalékos volt, ami az eddigi legalacsonyabb részvétel a mostani ciklus angliai időközijein, és 15,4 százalékpontos visszaeséssel ér fel a 2024-es parlamenti választáshoz képest.

Győzelmi beszédében Abdi-Wali – aki a '90-es években gyerekként menekült az Egyesült Királyságba Szomáliából – azoknak üzent, "akik megosztani akarnak bennünket". Szavai a Reform UK politikusa, Zia Yusuf ellen irányultak, aki megkérdőjelezte a brit identitását.

Bízom benne, hogy ez a pillanat egyértelműen megmutatja, ki tartozhat ide

Még több Globál

Először ismerték el: az Egyesült Államok egyre nagyobb katonai szerepet vállal a keleti nagyhatalom közelében

Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Kiosztották a Nobel-békedíjat: idén sem Donald Trump kapta, hanem az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa

- fogalmazott a megválasztott képviselő.

A győzelem megerősíti andy Burnham pozícióját, akinek a közvélemény-kutatások alapján sikerült visszaszereznie a munkáspárti kormányból kiábrándult választók jelentős részének bizalmát.

Burnham szenvedélyes programadó beszéde, amelyet a Munkáspárt múlt heti kongresszusán tartott, rengeteg dicséretet kapott a balközép kormánypárt padsoraiból.

Az alacsony részvétel ugyanakkor arra utal, hogy a Munkáspárt a nagyvárosokban – különösen Londonban, ahol a Zöldek májusban három kerületi önkormányzatban is átvették az irányítást – továbbra is nehéz helyzetben van.

Zack Polanski számára a vereség egy amúgy is nehéz hetet zárt le. A Zöldek kongresszusa vasárnap kimondta, hogy a párt álláspontja szerint a cionizmust a rasszizmus egyik formája, és Izrael helyett egyetlen palesztin állam létrehozását szorgalmazza. A westminsteri zöld frakció négy képviselője ellenezte a javaslatot. Polanski nem vett részt az indítvány megszavazásán, mert éppen a kampányára összpontosított, amit többen a vezetői felelősség elhárításaként tartottak. Caroline Lucas, a Zöldek korábbi vezetője a BBC-nek nyilatkozva kijelentette: azt várja Polanskitól, hogy "mutassa meg azt a vezetői képességet, amely vasárnap őszintén szólva hiányzott".

Polanski a vereség ellenére kijelentette, hogy nem mond le a pártelnöki tisztségről.

Természetesen folytatom

- mondta a BBC-nek. A Sky Newsnak nyilatkozva hozzátette, pártja "minden eddiginél nagyobb választási fenyegetést jelent majd a Munkáspártra".

Kapcsolódó cikkünk

Kemény figyelmeztetést kapott a volt világhatalom: ez nem mehet így tovább, bajban a hazai védelem

Veszélyes játékot játszik a szigetország: az unió büntetése teljesen romba döntheti az autógyártásukat

Kimondta az európai hatalom vezetője: az iszlamista rezsimnek köze volt a terrorgyanús akcióhoz

Visszatáncolna London? - Megszólalt a Brexitről Andy Burnham

Címlapkép forrása: Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility