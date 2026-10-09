Erőt mutatott az új európai vezető: úgy látszik, tényleg megérte leváltani a bukdácsoló miniszterelnököt

A szavazást azt követően írták ki, hogy Keir Starmer volt miniszterelnök szeptemberben lemondott a parlamenti mandátumáról, miután júliusban már átadta az ország vezetését Andy Burnham volt manchesteri polgármesternek.
- A munkáspárti jelölt, Sagal Abdi-Wali a szavazatok 45 százalékát szerezte meg,
- míg a Zöldek pártvezére, Zack Polanski 33 százalékkal a második helyen végzett.
A részvételi arány mindössze 38,7 százalékos volt, ami az eddigi legalacsonyabb részvétel a mostani ciklus angliai időközijein, és 15,4 százalékpontos visszaeséssel ér fel a 2024-es parlamenti választáshoz képest.
Győzelmi beszédében Abdi-Wali – aki a '90-es években gyerekként menekült az Egyesült Királyságba Szomáliából – azoknak üzent, "akik megosztani akarnak bennünket". Szavai a Reform UK politikusa, Zia Yusuf ellen irányultak, aki megkérdőjelezte a brit identitását.
Bízom benne, hogy ez a pillanat egyértelműen megmutatja, ki tartozhat ide
- fogalmazott a megválasztott képviselő.
A győzelem megerősíti andy Burnham pozícióját, akinek a közvélemény-kutatások alapján sikerült visszaszereznie a munkáspárti kormányból kiábrándult választók jelentős részének bizalmát.
Burnham szenvedélyes programadó beszéde, amelyet a Munkáspárt múlt heti kongresszusán tartott, rengeteg dicséretet kapott a balközép kormánypárt padsoraiból.
Az alacsony részvétel ugyanakkor arra utal, hogy a Munkáspárt a nagyvárosokban – különösen Londonban, ahol a Zöldek májusban három kerületi önkormányzatban is átvették az irányítást – továbbra is nehéz helyzetben van.
Zack Polanski számára a vereség egy amúgy is nehéz hetet zárt le. A Zöldek kongresszusa vasárnap kimondta, hogy a párt álláspontja szerint a cionizmust a rasszizmus egyik formája, és Izrael helyett egyetlen palesztin állam létrehozását szorgalmazza. A westminsteri zöld frakció négy képviselője ellenezte a javaslatot. Polanski nem vett részt az indítvány megszavazásán, mert éppen a kampányára összpontosított, amit többen a vezetői felelősség elhárításaként tartottak. Caroline Lucas, a Zöldek korábbi vezetője a BBC-nek nyilatkozva kijelentette: azt várja Polanskitól, hogy "mutassa meg azt a vezetői képességet, amely vasárnap őszintén szólva hiányzott".
Polanski a vereség ellenére kijelentette, hogy nem mond le a pártelnöki tisztségről.
Természetesen folytatom
- mondta a BBC-nek. A Sky Newsnak nyilatkozva hozzátette, pártja "minden eddiginél nagyobb választási fenyegetést jelent majd a Munkáspártra".
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