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Fegyveres incidens rázta meg Amerikát: felháborodtak a demokraták
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Fegyveres incidens rázta meg Amerikát: felháborodtak a demokraták

Portfolio
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Meglőtt egy férfit az amerikai idegenrendészet egy csütörtöki razzia során a New York-i Bronxban. A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) megerősítette a fegyverhasználat tényét, a város és az állam demokrata vezetői felháborodásuknak adtak hangot - számolt be a BBC.

A DHS közleménye szerint az ICE-tiszt egy bűnözői múlttal rendelkező, illegális bevándorló elfogására indított célzott akció során adta le a lövést.

A tárca tájékoztatása alapján a meglőtt férfi életben van, a hatóságok kórházba szállították.

Zohran Mamdani, New York demokrata párti polgármestere "felfoghatatlannak és hihetetlenül súlyosnak" nevezte az esetet.

A korai jelentések szerint az ügynökök körülvették [a férfit] és egy ötéves gyermeket az autójában, mielőtt több lövést adtak le. Úgy véljük, a gyermek fizikailag nem sérült

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- közölte Mamdani.

A belbiztonsági tárca tájékoztatása szerint a meglőtt férfi a Dominikai Köztársaságból származik, korábban már elítélték jelentős értékre elkövetett lopásért, emellett többször letartóztatták testi sértés, rablás, valamint kábítószer- és fegyverbirtoklás miatt. A DHS szerint továbbá kapcsolatba hozható a Trinitarios nevű nemzetközi bűnszervezettel.

Kathy Hochul, New York állam demokrata párti kormányzója csütörtök este elmondta, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump republikánus elnökkel, és a New York-iak nevében kifejezte felháborodását az ügyben.

Hochul szorgalmazta az ICE-tisztek testkamerás felvételeinek mielőbbi nyilvánosságra hozatalát a tények tisztázása végett.

Mamdani bejelentette, hogy felszólítja Trumpot a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) New York-i akcióinak leállítására.

Nem fogom tétlenül nézni, ahogy az ICE ügynökei terrorizálják a közösségeinket

- hangsúlyozta a polgármester az X-en közzétett bejegyzésében.

New York egyike azoknak az amerikai nagyvárosoknak, amelyek megtiltják a helyi rendőrségnek az együttműködést a szövetségi bevándorlási hatóságokkal. A helyszínen csütörtök este tüntetők gyűltek össze, akik az ICE kivonulását követelték.

Idén több amerikai államban port kavartak olyan lövöldözések, amelyekben érintettek voltak a bevándorlási hatóságok, köztük Minnesotában, Texasban és Maine-ben.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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