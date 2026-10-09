Friss jelentés: gőzerővel készülnek a háborúra a felemelkedő nagyhatalomban, Ukrajna az élő példa

Lilly Min-Chen Lee és Kateryna Bondar, az elemzés szerzői több mint 90, 2022 júliusa és 2026 augusztusa között megjelent kínai nyelvű forrást dolgoztak fel 45 kiadványból, a Központi Katonai Bizottság lapjától kezdve a rakéta-, hajóépítő és repülőgép-ipari konszernek szakfolyóirataiig. A kínai szakírók "élő tankönyvként" tekintenek a konfliktusra, 2024-et pedig "a drónháború első évének" nevezték, amikor

mindkét fél már elegendő mennyiségben vetett be drónokat ahhoz, hogy azok harctéri hatása kirajzolódjon.

A levont tanulságok messze túlmutatnak a közvetlen taktikán. A kínai elemzők vizsgálták a tömeggyártott drónok gazdaságosságát, a célfelderítés és a csapásmérés közötti idő lerövidítésének lehetőségeit, az optikai szálas FPV-drónok zavarással szembeni ellenálló képességét, valamint a tengeri és légi drónok elleni többrétegű védelmet. Emellett foglalkoztak a drónegységek szervezésével, az ipari háttér fenntartásával és azzal is, hogy a nagy drónrajok koncepciója mennyire működőképes a gyakorlatban.

A kutatók öt konkrét fejlesztést követtek nyomon a harctéri megjelenéstől a kínai elemzéseken át a PLA-kiképzésig. Megállapították, hogy a kínai kutatások jelentős része a megtámadott fél szemszögéből vizsgálta a háborút, így a légvédelmi és kikötővédelmi tervezők Ukrajna orosz hajók és légibázisok elleni dróncsapásait a Kína elleni lehetséges támadások előképeként kezelték. A védelmi tanulságok épültek be a leggyorsabban az új eszközökbe.

A legrövidebb reakcióidőt Ukrajna 2025. júniusi "Pókháló" hadműveletét követően mérték. Az Oroszország területéről orosz stratégiai bombázóbázisokat támadó drónakció után alig négy és fél hónappal egy PLA-dandár már húsznál több drónkezelőből álló támadócsoport elleni védelmi gyakorlatot hajtott végre. A haditengerészeti drónok elleni első azonosított PLA-gyakorlatra 2025 augusztusában került sor, míg a pilóta nélküli hajók elleni éles lőgyakorlat a Keleti Hadszíntér-parancsnokság fregattflottillájánál 2026 áprilisában következett.

Peking emellett az intézményi hátteret is kiépíti. Szeptember 30-án a PLA Szárazföldi Haderő Műszaki Egyetemén belül megalapították a Pilóta Nélküli és Intelligens Műszaki Főiskolát, valamint új egyetemi képzéseket indítottak pilóta nélküli rendszerek parancsnoki és mérnöki szakterületein. Az elemzők szerint a PLA azt vizsgálja, miként támogathatják a drónok a támadó műveleteket, és hogyan róhatnak olcsó, pilóta nélküli eszközök aránytalan költségeket a koncentrált erőkre.

A szerzők ugyanakkor rámutattak a tanulási folyamat korlátaira is. A PLA számára az igazi nehézséget az jelenti, hogy

valódi harci nyomás nélkül kell új koncepciókat tesztelnie és adaptálnia, márpedig ezt a tapasztalatot egyetlen élő tankönyv sem pótolhatja maradéktalanul.

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