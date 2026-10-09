Hatalmas fordulat jön az időjárásban a hétvégén: itt a lehűlés, utána pedig érkezik az eső

A péntekre virradóan átvonult száraz hidegfrontot követően

szombat délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet.

Az ország nyugati, majd középső területein már a délutáni órákban megkezdődhet az esőzés, amely éjszaka egyre kiterjedtebbé válik.

A csapadék várhatóan csendes, áztató eső formájában érkezik és több órán át kitart. Ez különösen kedvező, hiszen a víz nem folyik el a száraz felszínen, hanem be tud szivárogni a talajba.

Vasárnap a csapadékzóna kelet felé tolódik, így napközben már a keleti megyékben is esőre és záporokra kell számítani.

A borús, csapadékos idő hatására a hőmérséklet érezhetően visszaesik, délutánra 13 és 20 fok közötti értékek várhatók, míg a melegebb idő az eső mögött, a Kisalföldön valószínű.

A lehulló csapadék mennyisége térségenként eltérő lesz, de összességében jelentősen mérsékelheti a talajaszályt. A közlekedőknek ugyanakkor érdemes felkészülniük a vizes, csúszós útviszonyokra a hétvégi utazások során.

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