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Hatalmas robbanások rázták meg Oroszországot: kulcsfontosságú hadiüzem állhat lángokban
Globál

Hatalmas robbanások rázták meg Oroszországot: kulcsfontosságú hadiüzem állhat lángokban

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Ukrajna az éjszaka folyamán több orosz régióban is csapást mért katonai és energetikai célpontokra, köztük egy olyan üzemre, amely a Moszkva által rendszeresen bevetett cirkálórakéták üzemanyag-összetevőit gyártja - számolt be a Kyiv Independent.

Orosz Telegram-csatornák beszámolói és a helyi lakosok jelzései szerint robbanások villanásai és sűrű füst volt látható a Tveri területen található Redkinói Kísérleti Üzem környékén.

A létesítmény a H–55 és H–101 típusú cirkálórakétákhoz használt Decilin-M rakétaüzemanyag komponenseit, valamint dízel- és repülőkerozin-adalékokat állít elő.

Az üzem az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és több más ország szankciós listáján is szerepel.

A létesítményt korábban, 2026 februárjában is érte ukrán csapás. Az ukrán vezérkar akkori tájékoztatása szerint abban a támadásban mintegy hatezer FPV-drónt és azok alkatrészeit semmisítették meg.

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Oroszország rendszeresen alkalmaz H–55 és H–101 típusú cirkálórakétákat az ukrán városok, köztük Kijev elleni tömeges rakétatámadások során.

Egy másik célpont a Belgoródtól északra fekvő területen volt, ahol a NASA FIRMS műholdas tűzfelderítő rendszere tüzet észlelt egy olajraktárban, amit szintén ukrán akciónak tulajdonítanak.

Az okozott károk pontos mértéke egyelőre nem ismert, és az ukrán hadsereg sem kommentálta hivatalosan a történteket. Ukrajna az orosz hadiipart és az energetikai infrastruktúrát kiszolgáló létesítmények ellen jellemzően nagy hatótávolságú drónokat vet be.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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