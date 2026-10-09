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Itt a posta jövője? Így oldható meg percek alatt a kézbesítés a legeldugottabb helyekre is
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Itt a posta jövője? Így oldható meg percek alatt a kézbesítés a legeldugottabb helyekre is

MTI
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Drónokkal gyorsítja a csomagkézbesítést Kína nehezen megközelíthető falvaiban egy logisztikai vállalat, és már azzal is kísérletezik, hogy a visszaúton helyi terményeket szállítson a légi eszközökkel - közölte pénteken a kínai állami hírügynökség.

A délnyugat-kínai Szecsuan tartomány egyik vérnarancs-termesztője korábban csaknem egy órát töltött elektromos kerékpáron, ha csomagért ment a közeli településre. Az interneten rendelt akkumulátoros permetezőjét nemrég már drón vitte el a falujába, mintegy hét perc alatt.

A nagyrészt dombvidéki Ce-csung járásban a JD Logistics logisztikai vállalat júniusban

78 útvonalon indított drónos kézbesítést, azóta 131 falut kapcsolt be a hálózatba.

Az év végére a járás mind a 301 falujára kiterjesztené a szolgáltatást. Egyes távoli településekre korábban csak két-három naponta érkeztek küldemények.

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Nemcsak a hegyvidékeken alkalmazzák a megoldást: a kelet-kínai Csiangszu tartományban a Hungce-tó egyik szigetére mintegy ötven perccel hamarabb jutnak el a csomagok drónnal, mint a korábbi, komppal végzett szállítással.

A vállalat vidéki drónjáratainak mintegy 99 százaléka egyelőre üresen tér vissza.

A szecsuani Csühszien járásban azonban már tesztelik a küldemények feladását az érkező gépekkel.

Egy helybeli nő augusztusban földimogyorót és édesburgonya-keményítőből készült tésztát küldött így rokonainak és barátainak. A csomag nyolc perc alatt jutott el a közeli gyűjtőpontra, ahonnan a hagyományos kézbesítési hálózaton továbbították.

A gyümölcsszállításban is használják a drónokat: a tavalyi cseresznyeszüret idején Szecsuan egyik hegyvidéki térségéből egy hónap alatt több mint 550 repüléssel közel 23 tonna cseresznyét szállítottak. A szállítmányok negyedóra alatt értek a postai feldolgozóközpontba, míg közúton egy-két órát vett volna igénybe az út.

A JD Logistics egyik útvonalán a drónos szállítás teljes költsége csomagonként 5,6 jüan (mintegy 272 forint), a közúti szállításé 4,4 jüan (mintegy 213 forint). A drónok teherbírását átlagosan 30 százalékban használják ki.

A vállalat Délnyugat-Kína több mint ötven járására és kerületére tervezi kiterjeszteni a vidéki drónos szolgáltatást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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