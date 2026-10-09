Itt a posta jövője? Így oldható meg percek alatt a kézbesítés a legeldugottabb helyekre is

A délnyugat-kínai Szecsuan tartomány egyik vérnarancs-termesztője korábban csaknem egy órát töltött elektromos kerékpáron, ha csomagért ment a közeli településre. Az interneten rendelt akkumulátoros permetezőjét nemrég már drón vitte el a falujába, mintegy hét perc alatt.
A nagyrészt dombvidéki Ce-csung járásban a JD Logistics logisztikai vállalat júniusban
78 útvonalon indított drónos kézbesítést, azóta 131 falut kapcsolt be a hálózatba.
Az év végére a járás mind a 301 falujára kiterjesztené a szolgáltatást. Egyes távoli településekre korábban csak két-három naponta érkeztek küldemények.
Nemcsak a hegyvidékeken alkalmazzák a megoldást: a kelet-kínai Csiangszu tartományban a Hungce-tó egyik szigetére mintegy ötven perccel hamarabb jutnak el a csomagok drónnal, mint a korábbi, komppal végzett szállítással.
A vállalat vidéki drónjáratainak mintegy 99 százaléka egyelőre üresen tér vissza.
A szecsuani Csühszien járásban azonban már tesztelik a küldemények feladását az érkező gépekkel.
Egy helybeli nő augusztusban földimogyorót és édesburgonya-keményítőből készült tésztát küldött így rokonainak és barátainak. A csomag nyolc perc alatt jutott el a közeli gyűjtőpontra, ahonnan a hagyományos kézbesítési hálózaton továbbították.
A gyümölcsszállításban is használják a drónokat: a tavalyi cseresznyeszüret idején Szecsuan egyik hegyvidéki térségéből egy hónap alatt több mint 550 repüléssel közel 23 tonna cseresznyét szállítottak. A szállítmányok negyedóra alatt értek a postai feldolgozóközpontba, míg közúton egy-két órát vett volna igénybe az út.
A JD Logistics egyik útvonalán a drónos szállítás teljes költsége csomagonként 5,6 jüan (mintegy 272 forint), a közúti szállításé 4,4 jüan (mintegy 213 forint). A drónok teherbírását átlagosan 30 százalékban használják ki.
A vállalat Délnyugat-Kína több mint ötven járására és kerületére tervezi kiterjeszteni a vidéki drónos szolgáltatást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb bankóriás döntött úgy, hogy belép a német lakossági piacra
Pedig már amúgy is nagyon telített ez a piac.
Láthatatlan veszély fenyegeti a magyar cégeket: egy szempillantás alatt elveszi a vevőket a mesterséges intelligencia
A Google rangsorolt. Az AI már válogat.
Könnygáz és vízágyúk az utcákon: előállítottak több száz rendbontót, a kormány kivezényel 3 ezer tanárt
Módosítják a költségvetési tervezetet a tüntetésekre válaszul.
Felfigyeltek a hatóságok a bankok hatalmas állampapír-állományára, fokozott ellenőrzésbe kezdenek
A kulcsfontosságú európai kötvényhozamok többéves csúcsra emelkedtek, ez aggasztja a felügyeleteket.
Magyar Péter nem kíméli a régi rendszer embereit, most Windisch László ÁSZ-elnököt szólította fel lemondásra
Több komoly mulasztásra hivatkozott a kormányfő.
Bár a napelemes boom megismételhetetlennek tűnik, akadnak jó befektetési sztorik az energetikában
Több technológia egyszerre.
Nagy dobásra készül Elon Musk cége, még az európai telekomcégek is beleremegnek
A tőzsdéken legalábbis ma reggel.
Olyan kritikus szintet ért el a légszennyezettség, hogy iskolákat zártak be a délkelet-ázsiai országban
Erdőtüzekből származik a mérgező füstköd.
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Forint alapú ETF-ek - kell ez neked?
Reklám Pár hete már írtam a K&H Értékpapír változásairól, amivel újat mutatott a TBSZ- és a befektetői piacon. Logikus következő lépésként beszéljünk kicsit az újönnan bevezetett
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Hatszor annyi nyugdíjat ad az új kata, de elég ez az összeg?
Ha ma katás vagy, egy teljes évnyi munkád a nyugdíjad összegénél nagyjából négy hónapnak számít - 40 év után így nagyjából 29 ezer forint nyugdíj jön ki. A Pénzügyminisztérium októb
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?