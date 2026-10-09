Izraeli vezető: hatalmas hibát követtünk el – Nem lett volna szabad meggyilkolni az ajatollahot

Izrael hibát követett el azzal, hogy megölte Ali Hámenei iráni ajatollahot – jelentette ki ma Jaír Golán, az izraeli Demokrata Párt vezetője.

Szerintem kétségtelen, hogy az idősebb Hámenei likvidálása hiba volt”

– mondta az izraeli vezető.

Nem azért, mert nem érdemelte meg a halált, azért, mert ez nem szolgálta Izrael érdekeit”

– tette hozzá.

Megindokolta:

szerinte Hámenei likvidálása csak ahhoz vezetett, hogy Irán élére még szélsőségesebb, még erőszakosabb vezetők kerültek.

Úgy látja, Izrael összességében rosszabb helyzetbe került az iráni háború után, mivel Benjámin Netanjahu szerinte „irreális, kudarcos célt fogalmazott meg,” ez pedig az iráni vezetés megbuktatása volt, ami nem sikerült.

A Demokrata Párt egy baloldali, szociáldemokrata, liberális cionista párt, jelenleg 4 helyük van a Knesszetben. A közvélemény-kutatások kb. 10% köré mérik őket az október végére tervezett választáshoz közelítve.

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