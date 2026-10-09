19°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Izraeli vezető: hatalmas hibát követtünk el – Nem lett volna szabad meggyilkolni az ajatollahot
Globál

Izraeli vezető: hatalmas hibát követtünk el – Nem lett volna szabad meggyilkolni az ajatollahot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Izrael hibát követett el azzal, hogy megölte Ali Hámenei iráni ajatollahot – jelentette ki ma Jaír Golán, az izraeli Demokrata Párt vezetője.

Szerintem kétségtelen, hogy az idősebb Hámenei likvidálása hiba volt”

– mondta az izraeli vezető.

Nem azért, mert nem érdemelte meg a halált, azért, mert ez nem szolgálta Izrael érdekeit”

– tette hozzá.

Még több Globál

Elbukott Kína terve: totális káosz fenyegeti az iszlamista diktatúrát

Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Békedelegáció érkezett Amerikába – Kezdődnek a tárgyalások

Megindokolta:

szerinte Hámenei likvidálása csak ahhoz vezetett, hogy Irán élére még szélsőségesebb, még erőszakosabb vezetők kerültek.

Úgy látja, Izrael összességében rosszabb helyzetbe került az iráni háború után, mivel Benjámin Netanjahu szerinte „irreális, kudarcos célt fogalmazott meg,” ez pedig az iráni vezetés megbuktatása volt, ami nem sikerült.

A Demokrata Párt egy baloldali, szociáldemokrata, liberális cionista párt, jelenleg 4 helyük van a Knesszetben. A közvélemény-kutatások kb. 10% köré mérik őket az október végére tervezett választáshoz közelítve.

Kapcsolódó cikkünk

Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Office of the Supreme Leader of Iran via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Kiderült a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó titka: tucatjával semmisültek meg az ellenséges fegyverek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility