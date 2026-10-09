Készülnek a legrosszabbra: 4-es erősségű hurrikán csaphat le a népszerű turistaparadicsomra

A Simon hurrikán gyorsan erősödik Mexikó csendes-óceáni partjainál, és a várakozások szerint vasárnapra rendkívül veszélyes, 4-es kategóriájú viharként érheti el a partvidéket, az ország egyik legnépszerűbb turisztikai övezetét - írja a Reuters.

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) pénteki tájékoztatása szerint a Simon jelenleg 1-es kategóriájú hurrikán, amelynek tartós szélsebessége eléri a 155 km/órát.

A vihar szombatra 4-es kategóriájúvá erősödhet,

vasárnap pedig Mexikó legnagyobb kikötője és az ázsiai kereskedelem egyik fontos állomása Manzanillo, valamint a közel 300 ezer lakosú tengerparti üdülőváros, Puerto Vallarta között csaphat le a szárazföldre.

Punta San Telmótól (Michoacán állam) a nayariti Punta Mitáig hurrikánriasztás van érvényben, a hatóságok pedig a környező területekre is kiterjesztették a figyelmeztetéseket. A mexikói haditengerészet Colimában készenlétbe helyezte a vészhelyzeti egységeket, a Csendes-óceán egyes partszakaszain lezárták a kikötőket a kisebb hajók előtt, Michoacánban pedig a nagyobb hajók forgalmát is megtiltották.

A polgári védelmi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a vihar életveszélyes áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat, Michoacán, Colima, Jalisco és Nayarit egyes területein ugyanis

akár 640 milliméternyi csapadék is hullhat.

Laura Velázquez, a polgári védelem országos koordinátora sajtótájékoztatóján arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthonaikban vagy a kijelölt ideiglenes menedékhelyeken. Jalisco államban a cihuatláni El Rebalse településről már megelőző jelleggel kimenekítették a lakosokat, az állam 22 településén pedig pénteken és hétfőn felfüggesztették az oktatást.

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