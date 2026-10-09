Kiderült a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó titka: tucatjával semmisültek meg az ellenséges fegyverek

Pete Hegseth védelmi miniszter személyesen üdvözölte a hazatérő legénységet, és felolvasta a csapásmérő köteléknek adományozott Elnöki Egységdicséretet. A dokumentumban szereplő adatok szerint az Epic Fury hadművelet február 28-i kezdetétől az augusztus 22-i távozásig
a kötelék 77 öngyilkos drónt lőtt le és 64 iráni hajót süllyesztett el.
Emellett 3693 harci bevetést hajtottak végre, 450 Tomahawk cirkálórakétát indítottak, 21 hajóelhárító rakétát semmisítettek meg, valamint elhárítottak négy gyorsnaszádokkal, illetve robbanóanyaggal megrakott járművekkel indított támadást. A bevetett fegyverzet össztömege meghaladta a 620 tonnát.
A hajó felépítményére festett jelölések ugyanakkor nem egyeznek meg pontosan a kitüntetésben szereplő adatokkal: ott legalább 103 drón és 34 hajó megsemmisítését jelző szimbólum látható, miközben a hivatalos méltatás 77 drónról és 64 hajóról számol be. Az eltérés okát a Pentagon egyelőre nem tisztázta.
A hordozófedélzeti repülőgépeken további győzelmi jelzések is feltűntek. A VFA-41 "Black Aces" század egyik F/A-18F Super Hornetén tengeralattjáró-szimbólum látható, ami megerősíti, hogy az iráni flotta orosz gyártmányú, Kilo-osztályú és egyéb tengeralattjárói kiemelt célpontok voltak. A VMFA-314 század egyik F-35C vadászbombázóján egy olajszállítót, három tengeralattjárót, egy felszíni hadihajót, egy Sahed típusú drónt, egy tüzérségi eszközt és több földi indítóállást jelölő szimbólum is megjelent. Összesen tíz tengeralattjáró megsemmisítését jelző szimbólumot azonosítottak a hajón és a repülőgépeken, bár ezeket a kitüntetési méltatás külön nem részletezte.
A Lincoln 2025. november 21-én hagyta el San Diegót, és 321 nappal később, csütörtökön érkezett haza. Ez alig marad el a USS Gerald R. Ford májusban felállított, 326 napos rekordjától, így a modern amerikai hordozóflotta történetének második leghosszabb bevetése volt. A maratoni szolgálat alatt komoly aggályok merültek fel a legénység életkörülményeivel kapcsolatban:
a családtagok ellátási hiányosságokról számoltak be, a csapásmérő köteléken belül pedig legalább nyolc személy kísérelt meg öngyilkosságot
– derült ki Hung Cao haditengerészeti megbízott miniszter szenátusi leveléből.
Hegseth a hazaérkezéskor igyekezett eloszlatni a negatív benyomásokat.
Voltak, akik a médiában megpróbálták a Lincolnt valamilyen jelképpé tenni – a működésképtelenség, az alacsony morál vagy egy kudarcba fulladt küldetés jelképévé. De amit itt látok, az ennek pontosan az ellenkezője
– fogalmazott a miniszter.
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