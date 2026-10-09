Kiderült: bénító csapást szenvedett az amerikai légierő – Csúnyán odavert az iráni hadsereg

A katari lap a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) adataiból dolgozott: azt írják, a szervezet által közzétett jelentés szerint

az iráni háború 1,9-3,3 milliárd dolláros kárt okozott az amerikai légi képességnek.

A háború során megsemmisült vagy súlyos kárt szenvedett összesen 81 amerikai katonai repülőgép - többek közt 12 F-15E Strike Eagle és egy F-35A Lightning II vadászbombázó, hét KC-135 Stratotanker légi üzemanyag-utántöltő gép, illetve 45 darab MQ-9 Reaper katonai drón is.

Az Al-Dzsazíra rámutatott egy katonai elemző segítségével: mindez csupán a töredéke a háború teljes költségének, hiszen nem tartalmazza a jelentés az Irán ellen felhasznált lőszerek mennyiségét, az elégetett üzemanyagot, a logisztika megszervezését és a felrobbanó üzemanyag-árak hatását sem.

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