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Kiderült: bénító csapást szenvedett az amerikai légierő – Csúnyán odavert az iráni hadsereg
Globál

Kiderült: bénító csapást szenvedett az amerikai légierő – Csúnyán odavert az iráni hadsereg

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Eddig legalább 81 amerikai katonai repülőgép elveszett vagy súlyosan megsérült az Irán ellen indított Epic Fury hadművelet során – derítette ki az Al-Dzsazíra nyilvánossá vált amerikai kongresszusi jelentéseket szemlézve.

A katari lap a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) adataiból dolgozott: azt írják, a szervezet által közzétett jelentés szerint

az iráni háború 1,9-3,3 milliárd dolláros kárt okozott az amerikai légi képességnek.

A háború során megsemmisült vagy súlyos kárt szenvedett összesen 81 amerikai katonai repülőgép - többek közt 12 F-15E Strike Eagle és egy F-35A Lightning II vadászbombázó, hét KC-135 Stratotanker légi üzemanyag-utántöltő gép, illetve 45 darab MQ-9 Reaper katonai drón is.

Az Al-Dzsazíra rámutatott egy katonai elemző segítségével: mindez csupán a töredéke a háború teljes költségének, hiszen nem tartalmazza a jelentés az Irán ellen felhasznált lőszerek mennyiségét, az elégetett üzemanyagot, a logisztika megszervezését és a felrobbanó üzemanyag-árak hatását sem.

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Címlapkép forrása: Ethan Miller/Getty Images

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