Kiosztották a Nobel-békedíjat: idén sem Donald Trump kapta, hanem az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa

Navi Pillay dél-afrikai jogász kapta a 2026-os Nobel-békedíjat az emberi jogok védelméért végzett több évtizedes munkájáért - írja a Reuters.

A Norvég Nobel-bizottság pénteki bejelentése szerint a 85 éves Navanethem "Navi" Pillay

a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért tett erőfeszítéseiért érdemelte ki a díjat.

A testület kiemelte, hogy a jogász pályafutása során következetesen számonkérte az államokat és azok vezetőit, reményt nyújtott az erőszak és a konfliktusok áldozatainak, miközben mindvégig szilárd erkölcsi iránytűt mutatott.

Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt felelősségre vonják - jelentette be Jorgen Watne Frydnes, a bizottság elnöke az MTI szerint.

A bizottság értékelése szerint egyértelmű folytonosság figyelhető meg a jogász korai munkásságától – amikor Nelson Mandelát és az apartheid ellen küzdőket védte – egészen napjainkig. Pillay a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) bírájaként és a Ruandai Nemzetközi Büntetőtörvényszék elnökeként is szolgált, 2008 és 2014 között az ENSZ emberi jogi főbiztosa volt.

Pillay elnökölte azt az ENSZ-vizsgálóbizottságot is, amely tavaly arra a következtetésre jutott, hogy Izrael népirtást követett el a Gázai övezetben.

Izrael akkor botrányosnak minősítette a jelentést.

Shabia Mantoo, az ENSZ Emberi Jogi Hivatalának genfi szóvivője fantasztikus hírnek nevezte az elismerést, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi világban még több elkötelezettségre és odaadásra van szükség az emberi jogok terén.

A 12 millió svéd koronával, vagyis mintegy 1,2 millió dollárral járó Nobel-békedíjat december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Oslóban. Tavaly María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető vehette át, aki később a méltatlankodó Donald Trump amerikai elnöknek ajánlotta a kitüntetést.

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