Kiszivárgott: Trump ujja már az elsütőn van - Három napos intenzív bombázással kényszerítenék térdre Amerika ősellenségét

A Pentagon Trump utasítására olyan terveket dolgozott ki, mellyel az amerikai katonai képesség Irán drón- és rakétaarzenálját, energetikai létesítményeit, valamint az Iszlám Forradalmi Gárda parancsnoki központjait venné célba.

A tervek szerint Amerika egy rövid, nagyjából háromnapos, intenzív hadműveletet kezdene Irán ellen.

A lap információi szerint az elmúlt hónapokban Trump nemzetbiztonsági csapata és a Pentagon összesen ötször terjesztett elő javaslatot nagyszabású műveletekre Irán vagy a jemeni húszik ellen, az elnök azonban mindegyiket elvetette.

Trump csütörtökön a közösségi médiában jelentette be, hogy a félidős választások előtt nem indít támadást Irán ellen, és a két ország között "eredményes tárgyalások" zajlanak. A diplomáciai egyeztetések közvetítőkön keresztül folytatódnak, de az iráni nukleáris program kérdésén rendre elakadnak. Washington ugyanis először az atomprogramról kíván megállapodást kötni, miközben Teherán ragaszkodik ahhoz, hogy ez a téma a tárgyalások végére kerüljön.

Közben az amerikai haderő ismét megkezdte a katonai képességek összevonását a Közel-Keleten: a

Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó harccsoportja a múlt héten hagyta el San Diegót, és október végére csatlakozik a George H.W. Bush és a George Washington hordozókhoz.

A hónap végén több mint 20 ezer tengerész és tengerészgyalogos, valamint több száz repülőgép lesz jelen a térségben.

Trump közvetlen környezetében is egyre többen szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a katonai fellépés megváltoztatná Teherán álláspontját, egyesek szerint a gazdasági nyomásgyakorlás önmagában is eredményes lehet, csupán több időre van hozzá szükség.

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