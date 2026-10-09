Lehet, hogy Trump átveri az egész világot: minden eddiginél durvább háború jöhet

Tegnap Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán írt arról, hogy produktív tárgyalásokat folytatnak Iránnal, ezért a novemberi félidős választásokig nem fogja megtámadni a perzsa államot:
Közben izraeli hírportálok arról írnak:
már készülnek a hadműveleti tervek az Irán elleni újabb közös csapásokról,
az izraeli 12-es csatorna arról számolt be, hogy Amerika és Izrael már az izraeli választások előtt (október 27) oda fog csapni Iránnak. Izrael arra is számít, hogy el kell halasztani a kiírt választásokat, mivel a perzsa állam várhatóan súlyos ellencsapást indít a zsidó ország ellen.
A Times of Israel arról is írt: szerdán egyeztetett telefonon Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök, a Fehér Ház ezután azt közölte, hogy egyáltalán nem beszélt a két vezető Irán kérdéséről.
Valószínűtlen, hogy nem beszéltek Iránról, elképzelhető, hogy Trump és segítőinek üzenetei csak arra irányulnak, hogy Iránt felkészületlenül érje a csapás, ha az Egyesült Államok a támadás mellett dönt”
– foglalja össze a Times of Israel.
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