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Letartóztatták az egyik legismertebb orosz háborús bloggert
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Letartóztatták az egyik legismertebb orosz háborús bloggert

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A montenegrói biztonsági szolgálatok őrizetbe vették Mihail Zvincsukot, a Rybar nevű Telegram-csatorna vezetőjét, valamint több munkatársát - tudósított a montenegrói Vijestire hivatkozva a Taszsz.

A letartóztatásra csütörtök reggel került sor Risan városában. Az őrizetbe vettek között van Zvincsuk felesége és egyben munkatársa, Valerija Zvincsuk, valamint három másik személy.

Mihail Zvincsuk a háború kezdete óta az egyik legismertebb orosz katonai bloggernek számít, a Rybar csatornának pedig több mint kétmillió követője van a Telegramon.

A felület elsősorban a részletes fronttérképeiről és hadműveleti elemzéseiről vált ismertté. A Rybar azon kevés egyértelműen pro-orosz elemzőcsatorna közé tartozik, ami általában realisztikus, megbízható információkat közölt a harctéri eseményekről.

Zvincsuk a brit szankciós listán is szerepel, az amerikai külügyminisztérium pedig azok közé a személyek közé sorolta, akik az Egyesült Államok választási folyamatát célzó "befolyásolási műveletekben" vettek részt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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