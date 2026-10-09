Mahmúd Abbász mégsem engedi meg a demokratikus fordulatot: elhalasztják a választásokat Palesztinában

Sejk a halasztást "a palesztin területeken romló körülményekkel" indokolta a francia külügyminiszternek küldött levelében. Emmanuel Macron francia elnök azután ismerte el a palesztin államot, hogy Abbász kötelezettséget vállalt a demokratikus választások megtartására.
A The Times of Israel című lap által ismertetett, a Reuters hírügynökség által megszerzett levélben Sejk közli Jean-Noël Barrot francia külügyminiszterrel, hogy nem valósultak meg a 2026. november 28-ra kitűzött parlamenti választások időpontjának meghatározásakor alapul vett politikai, biztonsági és gazdasági feltételek.
Érdemes megjegyezni, hogy Mahmúd Abbász lényegében diktátorként irányítja Ciszjordániát, sajtószabadságról nem igazán lehet beszélni, az Abbász vezetésével elégedetlen hangokat a rendőrség szokta elnémítani. Bár az izraeli telepesek agresszív terjeszkedése kétséget kizáróan megnehezíti a választások megtartását, vélhetően akkor is találtak volna valamilyen indokot a halasztásra, ha nem zajlana éppen földrablás.
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