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Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
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Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

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Folytatódik a drón- és rakétaháború Kijev és Moszkva között: az ukrán fővárosban késő este elment az áram a támadsok miatt, míg Oroszországban folyamatosan akadozik az internetszolgáltatás a Yandex adatközpontját ért támadás miat. Trump bizakodó a béke lehetőségét illetően, az ukránok pedig a jelek szerint konkrét béketervekkel is előálltak, Moszkva azonban pillanatnyilag rendíthetetlennek tűnik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Folytatódik a drón- és rakétaháború Kijev és Moszkva között: az ukrán fővárosban késő este elment az áram a támadsok miatt, míg Oroszországban folyamatosan akadozik az internetszolgáltatás a Yandex adatközpontját ért támadás miat. Trump bizakodó a béke lehetőségét illetően, az ukránok pedig a jelek szerint konkrét béketervekkel is előálltak, Moszkva azonban pillanatnyilag rendíthetetlennek tűnik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

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