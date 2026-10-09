Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Bankmonitor Hatszor annyi nyugdíjat ad az új kata, de elég ez az összeg? Ha ma katás vagy, egy teljes évnyi munkád a nyugdíjad összegénél nagyjából négy hónapnak számít - 40 év után így nagyjából 29 ezer forint nyugdíj jön ki. A Pénzügyminisztérium októb

Holdblog A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí

Grandio Blog Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.

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Holdblog Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot

Pán Péter Stop Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny? A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen

Pán Péter Stop Főállás mellett a maratoni élvonalban A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő