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Még nagyobb a baj, mint hittük: minden előrejelzést felülmúlt az időjárási anomália, pokoli év várhat a bolygónkra az El Niño miatt
Globál

Még nagyobb a baj, mint hittük: minden előrejelzést felülmúlt az időjárási anomália, pokoli év várhat a bolygónkra az El Niño miatt

Portfolio
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A Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) pénteki közlése szerint az El Niño-jelenség szeptemberben minden korábbi rekordot megdöntött, miután a megfigyelési térségben mért felszíni vízhőmérséklet-anomália elérte a plusz 4,0 °C-ot, ami az 1949-ben kezdődött mérések óta a legmagasabb érték.

A Japán által mért plusz 4,0 °C-os adat felülmúlta az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének (WMO) csütörtökön közzétett előrejelzését is, amely

az október–decemberi időszakra legfeljebb 3,7 °C-os eltérést prognosztizált.

Ez utóbbi érték önmagában is messze meghaladta volna a 2015–2016-os El Niño idején regisztrált 2,6 °C-os rekordot. A JMA szerint százszázalékos a valószínűsége annak, hogy az El Niño az északi félteke telén is fennmarad.

A WMO korábban már jelezte, hogy a Csendes-óceán trópusi térségében a felszíni vízhőmérséklet-anomália júniusban 1,6 °C-kal, augusztusban pedig 2,5 °C-kal haladta meg a normál értéket, vagyis a jelenség gyorsuló ütemben erősödik. Celeste Saulo, a WMO főtitkára hangsúlyozta, hogy az El Niño nem ad új hőt a bolygónak, hanem az óceánban tárolt energiát szabadítja fel – csakhogy az a víztömeg, amelyből merít, melegebb, mint valaha volt.

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A legutóbbi El Niño-epizód döntő szerepet játszott abban, hogy 2023 a valaha mért második legmelegebb, 2024 pedig a legmelegebb év lett, mintegy 1,55 °C-kal meghaladva az iparosodás előtti átlagot. A mostani, minden eddiginél erősebb jelenség a jövő évi globális hőmérsékleti adatokban mutatkozhat meg igazán, mivel az El Niño hatása jellemzően néhány hónapos késéssel jelentkezik.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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