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Megbénult Moszkva légiközlekedése: kormányzati gépeket is átirányítottak az ukrán drónok miatt
Globál

Megbénult Moszkva légiközlekedése: kormányzati gépeket is átirányítottak az ukrán drónok miatt

Portfolio
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Október 9-én ideiglenesen fel kellett függeszteni a repülőjáratokat több moszkvai repülőtéren, miután feltételezett ukrán drónok és felderítő léggömbök jelentek meg az orosz főváros légterében - írta meg a Kyiv Independent.

A Domogyedovo, a Seremetyevo, a Vnukovo és a Zsukovszkij repülőtér egyaránt leállította a működését a támadás idejére, ami jelentős fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. A FlightRadar24 nyilvános járatkövető oldal adatai szerint több orosz kormánygép is érintett volt, ugyanis a magas rangú tisztségviselőket szállító Rosszija Különleges Repülőosztag több gépe is a moszkvai repülőterek felé tartott aznap. Legalább egy Il–96–300PU típusú repülőt, amely Türkmenisztánból tartott a Vnukovóra, Szentpétervárra kellett átirányítani.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere a MAX üzenetküldő alkalmazáson azt közölte, hogy a védelmi minisztérium légvédelmi erői 15 drónt hatástalanítottak. Az incidens során a drónok mellett azonosítatlan léggömbök is megjelentek, amelyeket orosz és ukrán Telegram-csatornák egyaránt az ukrán hadseregnek tulajdonítottak. A Baza orosz hírportál beszámolója szerint

a Moszkvától északra fekvő Jaroszlavli területen "Ukrajnából indított felderítő léggömböket" lőttek le.

Moszkvai idő szerint 17 óra 42 percre a Domogyedovo, a Vnukovo és a Zsukovszkij repülőtér is újraindította a forgalmat – számolt be a RIA Novosztyi hírügynökség.

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Volodimir Zelenszkij elnök szeptember 1-jén jelentette be, hogy az ukrán dróntevékenységgel szeretnék ellehetetleníteni a polgári légi közlekedés Oroszországban. Zelenszkij akkor minden, az orosz légteret használó légitársaságot figyelmeztetett. Az azóta eltelt hetekben az ukrán dróntámadások valóban komoly fennakadásokat okoztak az orosz légi közlekedésben, bár a teljes zárlat egyelőre nem valósult meg.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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