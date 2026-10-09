Megindulhat az oroszok menekülése a mozgósítás elől: katonákat vezényelnek a balti ország határára

Martynas Katelynas belügyminiszter a biztonsági és határvédelmi szervek információinak kiértékelése után kért katonai segítséget, arra hivatkozva, hogy

fennáll a veszélye azon orosz állampolgárok tömeges bejutásának, akik a mozgósítás elől menekülve nyújtanának be menedékkérelmet litván területen.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntés nem pusztán politikai megfontolásokon, hanem a biztonsági szolgálatok által átadott konkrét információkon alapul.

A katonai segítségnyújtásról Robertas Kaunas védelmi miniszter döntött, amelynek értelmében a tervek szerint akár száz katona segítheti a határőrök munkáját október 16-ig, de a megbízatás szükség esetén meghosszabbítható. Katelynas elmondta, hogy a fehérorosz határra egyelőre nem terveznek katonákat vezényelni, és az ország fenyegetettségi szintje sem változott.

A belügyminiszter a katonák átcsoportosításának indokai között hivatkozott egy friss lettországi incidensre is, amelynek során a lett–fehérorosz határon legalább húsz illegális bevándorló próbált átkelni maszkos személyek kíséretében. A lett fegyveres erők tájékoztatása szerint a kísérők fegyverben voltak, megfenyegették a katonákat, és aktívan a határ felé terelték a migránsokat. Órákkal később a maszkos elkövetők lett területre hatoltak, megrongáltak egy elektromos elosztószekrényt, és térfigyelő kamerákat loptak el, majd visszatértek Fehéroroszországba.

Katelynas rámutatott, hogy a hibrid fegyverként használt migráció egyre nagyobb fenyegetést jelent, a litván határőrség erőforrásai pedig végesek. "A határőrségünk túlterhelt, a műszakok egyre hosszabbak, a létszám pedig nem nő" – fogalmazott. A határőrség a fehérorosz és az orosz határ mentén is régóta nyomás alatt áll az illegális migráció és egyéb incidensek miatt.

A katonák átcsoportosítása ellenére a litván határőrség csütörtökön arról számolt be, hogy a kalinyingrádi határ mentén jelenleg nyugodt a helyzet, a fehérorosz szakaszon pedig öt egymást követő napon keresztül egyetlen illegális migránst sem észleltek.

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